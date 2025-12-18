Freude im Kölner Zoo

Es ist namenlos, da sein Geschlecht noch nicht bestimmt ist – könnte aber aufgrund seiner ungewöhnlichen Aktivität durchaus „Zappelphilipp“ heißen: Der Kölner Zoo freut sich über ein neugeborenes Faultier. Es kam am 4. November 2025 zur Welt. Um die Bindung zu Mutter „Jumi“ nicht zu stören, wurde das Geschlecht noch nicht bestimmt. Es ist „Jumis“ drittes Jungtier. Vater ist Faultier-Männchen „Perez“. Das nun geborene Faultier war mit 377g Geburtsgewicht deutlich dünner als sein im Januar 2024 zur Welt gekommenes Vorgänger-Geschwisterchen „Jamiro“, der damals 500g auf die Waage brachte und mittlerweile im Tierpark Gettorf in Schleswig-Holstein lebt.

Der Zoo hat sich am zweiten Tag nach der Geburt entschlossen, dem jüngst neugeborenen Faultier dreimal täglich etwas Milch und gekochtes Gemüse als „Beikost“ zusätzlich zur Muttermilch zu geben. Dies war bereits beim älteren Bruder eine erfolgreiche Methode. Das Kleine hat damit innerhalb von sechs Wochen auf nun 545g zugenommen – es wächst also im Faultiertempo. Vom Charakter her ist es aktiv und, für ein Faultier, ungewöhnlich zappelig. Mutter „Jumi“ kümmert sich gut und trägt und säugt ihr Kleines mit großer Ausdauer.

Laufend kopfüber und Scheitel am Bauch

Faultiere zeichnen sich durch ihre kopfunter im Baum hängende Lebensweise und ihre gemächliche Fortbewegung aus. Dies liegt unter anderem an der energiearmen Blattnahrung, der Hauptnahrung der Faultiere. Sie sind durch lange Gliedmaßen, die in gebogenen Krallen enden, an das Hängen im Baum angepasst. Zweifinger-Faultiere, zu der die in Köln gehaltenen Eigentlichen Zweifingerfaultiere (auch Unau genannt) sowie das Hoffmann-Zweifinger-Faultier zählen, haben an den Vordergliedmaßen zwei, an den Hinterfüßen drei Zehen. Ihr Fell ist am Bauch gescheitelt, damit das Wasser besser abfließen kann. Vor allem in der Regenzeit kann das Fell mit grünen Algen durchsetzt sein, wodurch das Tier besser im Geäst getarnt ist. Zweifingerfaultiere haben zwar ein großes Verbreitungsgebiet in Mittamerika bis zum nördlichen und zentralen Südamerika, doch verlieren sie durch Brandrodung zunehmend ihren Lebensraum.

Die Warmhäuser im Zoo – ein heißer Tipp an kalten Tagen!

Die Kölner Faultiere leben im „Arnulf-und-Elizabeth-Reichert-Haus“ Es ist einem tropischen Regenwald nachempfunden, in dem sich Tiere frei bewegen. Bewohner sind neben den Faultieren auch Goldgelbe Löwenäffchen, Weißkopfsakis, Kugelgürteltiere, Piranhas, Tukan und viele weitere Vogelarten. Gäste gehen unmittelbar neben oder unter den Tieren hindurch. Das Warmhaus mit dem immer dichter werdenden Dschungelbewuchs mit Bromelien, Palmen und Kakaobäumen ist – wie die anderen Zoo-Warmhäuser auch – ein perfekter Ort für warme Augenblicke an kalten Wintertagen.

Heiligabend: Kinder bis 12 Jahre können kostenlos in den Zoo

Der Kölner Zoo hat rund um die Feiertage geöffnet (9 bis 17 Uhr). Die abendlichen China Lights-Veranstaltungen finden zwischen den Jahren ebenfalls wie gewohnt statt. Einzige Ausnahmen sind Heiligabend und Silvester. Der Zoo schließt an diesen beiden Tagen bereits um 14 Uhr. Tagestickets kosten an diesen beiden Tagen jeweils nur den Gruppentarif.

An Heiligabend 2025 macht der Kölner Zoo allen Pänz ein besonderes Geschenk. Kinder bis einschließlich 12 Jahre können dann gratis in den Zoo. Das Angebot kann aufgrund der Aufsichtspflicht nur in Begleitung einer erwachsenen, zahlenden Aufsichtsperson gelten mit Bitte um Verständnis. Die Zoogastronomie bietet Kindern am Café Almira an Heiligabend kostenlos Kinderpunsch an.

Wer auf die schnelle noch unkompliziert ein Geschenk sucht: Gutscheine für Zookarten oder die China Lights sowie für Tier- oder Baum-Patenschaften einfach digital im Onlineshop buchen unter www.koelnerzoo.de