Fünf weitere Jahre

Die Gesellschafterversammlung der NetCologne GmbH hat den Vertrag des kaufmännischen Geschäftsführer Dr. Claus van der Velden vorzeitig um weitere fünf Jahre verlängert. Damit setzt das Kölner Telekommunikationsunternehmen ein klares Zeichen für Kontinuität und Stabilität in einer Phase dynamischen Wachstums und technologischer Transformation.

Dr. Claus van der Velden gehört seit 2021 zur Geschäftsführung und verantwortet die Bereiche Finanzen, Human Resources, IT- und Prozesse, Business Intelligence, Recht und Regulierung sowie den Einkauf. Unter seiner kaufmännischen Leitung hat NetCologne in den vergangenen Jahren ihren profitablen Wachstumskurs erfolgreich ausgebaut. Gleichzeitig hat das Unternehmen verstärkt in den weiteren Ausbau der digitalen Infrastruktur in Köln und der Region investiert und nicht nur den Glasfaserausbau strategisch vorangetrieben, sondern auch den Bau des ersten nachhaltigen Rechenzentrums für Köln erfolgreich realisiert.

Mit der Gründung der NetDüsseldorf GmbH – an der sowohl die Stadt Düsseldorf als auch die Stadtwerke Düsseldorf mit jeweils zehn Prozent beteiligt sind – hat van der Velden zudem den Ausbau der Glasfaserinfrastruktur über die Stadtgrenzen hinaus weiter forciert. Unter der neuen Marke net.D erschließt die eigenständige Tochtergesellschaft bislang unversorgte Gebiete in Düsseldorf und treibt dort den Ausbau des Glasfasernetzes gezielt voran.

Dr. Claus van der Velden: „Wir stehen an der Schwelle zu einer neuen digitalen Ära. Künstliche Intelligenz verändert grundlegend, wie wir leben und arbeiten – und stellt zugleich neue Anforderungen an unsere digitalen Infrastrukturen. Als städtischer Telekommunikationsanbieter ist es unser Anspruch, nicht nur die erforderlichen Grundlagen für den sicheren und zukunftsfähigen Transport, die Speicherung und die Verarbeitung großer Datenmengen sicherzustellen, sondern dies mit Fokus auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden sowie unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu tun. Wir arbeiten derzeit intensiv daran, NetCologne mit Blick auf die sich ändernden Marktanforderungen zu transformieren und noch stärker für die Zukunft aufzustellen. Ich freue mich sehr darauf, diesen Weg weiterhin strategisch mitzugestalten.“

Auch der Aufsichtsrat zeigt sich überzeugt von der bisherigen Arbeit und der zukünftigen Ausrichtung: Stephan Segbers, Vorsitzender des Aufsichtsrats der NetCologne: „Dr. Claus van der Velden hat mit Weitblick und kaufmännischer Expertise maßgeblich zur positiven wirtschaftlichen Entwicklung von NetCologne in den letzten Jahren beigetragen. Die vorzeitige Vertragsverlängerung ist Ausdruck unseres Vertrauens in seine Führung und ein klares Signal für die strategische Kontinuität.“

Mit der Vertragsverlängerung setzt der Aufsichtsrat auf Stabilität in der Geschäftsführung, um die ambitionierten Ziele im Bereich Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Kundenorientierung weiter konsequent weiterzuverfolgen. Bereits 2024 wurde der Vertrag mit Timo von Lepel bis 2029 verlängert - das Führungsduo an der Spitze der NetCologne ist damit langfristig aufgestellt.