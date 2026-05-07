Für echte „Muttertiere“

Auf der Suche nach einem passenden Ort für den Muttertags-Ausflug? Im Kölner Zoo sind echte Muttertiere genau an der richtigen Stelle – und finden ihresgleichen. Bei den Asiatischen Löwen wacht Mutter „Gina“ über ihr Neugeborenen-Trio. Auch bei den Goldgelben Löwenäffchen, den Prinz-Alfred-Hirschen oder den Faultieren versorgen Mütter mit Geduld und Ausdauer ihre jüngst geborenen Kleinen. Ihnen gleich tun es die Schwäbisch-Hällische Sau „Elfriede“ und die Schwarzbunten Niederungsrinder-Kühe „Lara“ und „Lenchen“, die auf dem Clemenshof Ferkel und Kälbchen aufziehen.

Der Clemenshof steht am Sonntag im Zoo der Domstadt im Mittelpunkt. Denn dort findet der beliebte „Bauernhoftag“ statt.

10. Mai: Bauernhoftag im Kölner Zoo

Rund um den Clemenshof gibt es an diesem Sonntag Sonderaktionen für Jung und Alt. So z.B. Infostände zum Bauernhofleben und verschiedene Mitmachaktionen, an denen Gäste selbst Filzen, Melken oder Basteln können.

Der Bienenverein Porz bietet Honig und Honigprodukte und informiert über das spannende Leben im Bienenvolk. Gemeinsam mit dem Imker kann das Schaubienenvolk besichtigt werden.

Zusätzliches Highlight: Während des Bauernhoftags werden direkt auch die im Zoo lebenden Moorschnucken ihrer „Haarpracht“ entledigt. Öffentliche Schafschur ist um 11 und 14 Uhr im Gehege gegenüber vom „Kleinen Geißbockheim“.

Der Markt findet statt von 9 bis 18 Uhr zu den regulären Zooeintrittspreisen. Tickets: www.koelnerzoo.de

Der Clemenshof mit Streicheltierbereich im Kölner Zoo ist ein Bauernhof nach bergischem Vorbild. Auf mehr als 4.000 Quadratmetern leben dort verschiedene Haustierarten – besonders solche, die vom Aussterben bedroht sind. Große und kleine Zoobesucher erfahren hier alles über seltene heimische Tierarten und die kleinbäuerliche Lebensmittelproduktion. Hier ist auch „Hennes IX.“, das berühmteste Tiermaskottchen der Welt, zu sehen.