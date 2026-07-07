Foto: Die Band BRINGS vor dem Jubiläumslogo zum 200. Geburtstag der Sparkasse KölnBonn - mit Ulrich Voigt, dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse KölnBonn (3.v.l.)

Die Sparkasse KölnBonn ermöglicht anlässlich ihres 200-jährigen Jubiläums gemeinsam mit der Kölner Band BRINGS ein kostenloses Open-Air-Konzert auf dem Roncalliplatz. Am Samstag, 5. September 2026, feiert BRINGS dort ab 20 Uhr ihr 35-jähriges Bühnenjubiläum – mitten im Herzen der Stadt. 4.999 Zuschauerinnen und Zuschauer können das Konzert kostenlos erleben. Der Einlass beginnt um 17:30 Uhr.

"Füreinander Hier" – für eine superjeile Zick

Mit der Förderung des Konzerts unterstreicht die Sparkasse KölnBonn ihr gesellschaftliches Engagement und ihr Markenversprechen "Füreinander Hier". Ulrich Voigt, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse KölnBonn, sagt: "Mit dem Jubiläumskonzert von BRINGS auf dem Roncalliplatz schaffen wir einen besonderen Moment für Köln und die Region – mitten in der Stadt, vor der beeindruckenden Kulisse des Doms. Der freie Eintritt ist dabei bewusst gesetzt: Denn wir wollen Kultur für möglichst viele Menschen in Köln und Bonn zugänglich machen. Genau das verstehen wir unter unserem Markenversprechen 'Füreinander Hier'."

Spenden sammeln für das RTL-Kinderhaus am Kölnberg in Meschenich

Dass die Sparkasse KölnBonn in diesem Jahr ihr 200-jähriges Jubiläum und BRINGS ihr 35-jähriges Bühnenjubiläum feiern, macht dieses Konzert zu einem besonderen Ereignis. Beide blicken auf bewegende Erfolgsgeschichten zurück und sind tief verwurzelt in der Stadt und der Region. Dies bringt auch die Spendenaktion zum Ausdruck, die mit dem Konzert verbunden ist: BRINGS nutzt die Gelegenheit und sammelt Geld für die „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“. Auf jedem Ticket befindet sich ein QR-Code, über den Zuschauerinnen und Zuschauer direkt spenden können. Der gesamte Erlös kommt dem RTL-Kinderhaus am Kölnberg in Meschenich zugute.

Jubiläumsjahr der Sparkasse: im Dialog mit der Region

Für die Sparkasse KölnBonn ist das Konzert Teil eines Jubiläumsjahres, mit dem das Institut den Dialog mit den Menschen in ihren Heimatstädten Köln und Bonn sucht. 2026 prägen zahlreiche Veranstaltungen das Programm – in Filialen, auf öffentlichen Plätzen und in Kooperation mit städtischen und regionalen Partnern. Die Angebote richten sich bewusst nicht nur an Kundinnen und Kunden, sondern an alle Bürgerinnen und Bürger, um Begegnungen zu ermöglichen und gemeinsame Momente zu schaffen. Eine aktuelle Übersicht über Veranstaltungen, Termine und Formate im Jubiläumsjahr gibt es unter www.sparkasse-koelnbonn.de/200.

Infos zur Ticketvergabe

Die kostenlosen Tickets für das Konzert von BRINGS stehen ab Freitag, 10. Juli 2026, 12 Uhr, auf der Website der Band www.brings.com zum Download bereit – solange der Vorrat reicht.