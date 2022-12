Für großes Engagement

Viele kleine Vereine und gemeinnützige Organisationen leisten mit ihrem Engagement Großes. NetCologne würdigt ihren Einsatz mit einer besonderen Weihnachtsaktion. Getreu dem Leitsatz „Uns verbindet mehr“ konnten die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NetCologne Vereine für eine Spende vorschlagen. Insgesamt 15 Vereine aus Köln und der Umgebung erhalten nun eine Weihnachtsspende in Höhe von jeweils 1.000 Euro.

Wer sich für andere stark macht, verdient Respekt und Wertschätzung. Im Rahmen einer weihnachtlichen Spendenaktion von NetCologne haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinnützige Organisationen vorschlagen können. Insgesamt 15 Vereine und Organisationen wurden anschließend ausgewählt und erhalten von NetCologne nun eine Spende in Höhe von jeweils 1.000 Euro.

NetCologne setzt sich für Menschen in der Region ein

„NetCologne ist fest mit der Region verbunden. Wir sind hier zuhause. Für unser Team ist es daher ein Herzenswunsch, Vereine und Organisationen zu fördern, die sich für das Zusammenleben vor Ort stark machen und damit möglichst viele Menschen erreichen“, erklärt NetCologne Geschäftsführer Dr. Claus van der Velden.

Viele unterschiedliche Projekte werden gefördert

Die Bandbreite der ausgewählten Projekte ist groß und spiegelt die Vielfalt der NetCologne Belegschaft und der Region wider. Gefördert wird zum Beispiel die Ausbildung von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern bei der Feuerwehr oder Projekte für Wohnungslose. Auch einem örtlichen Tierheim kommt eine Spende zugute.

Spende hilft Wohnungslosen und Bedürftigen

Unter anderem erhält der Verein Street Angels Cologne e.V. einen Spendenscheck von NetCologne. Viele ehrenamtliche „Engel“ der Organisation versorgen regelmäßig Hunderte von Bedürftigen und Wohnungslosen mit Hygieneartikeln, warmem Essen und Getränken. „Wir freuen uns sehr darüber, dass NetCologne unseren Verein unterstützt. Durch die steigenden Lebenskosten gibt es immer mehr Menschen in der Stadt, die auf unsere Hilfe angewiesen sind“, sagt die zweite Vorsitzende der Street Angels Cologne, Nicole Pearson.

15 x 1.000 Euro – Alle Vereine im Überblick

Hier sind alle ausgewählten Vereine und Organisationen, die eine Spende von NetCologne erhalten haben:

Street Angels Cologne e.V.: Der Verein versorgt Wohnungslose mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Isomatten und vielem mehr.

anyway e.V.: Der Verein unterstützt schwule, lesbische, bi, trans*, inter* und queere Jugendliche und fördert die gesellschaftliche Bildung und Aufklärung.

Anders na und ?! e.V.: Hier werden innovative Wohnformen für Menschen mit Autismus gefördert.

DLRG Ortsgruppe Porz e.V.: Die meisten Mitglieder sind Kinder in der Schwimmausbildung. Jugendliche und Erwachsene sind zudem alle ehrenamtlich im Bereich der Schwimmausbildung und dem Rettungsdienst tätig.

Freiwillige Feuerwehr Pulheim Löschzug Geyen e.V.: In der Vereinsarbeit wird die Jugendarbeit, Brandschutzerziehung sowie die Ausbildung der ehrenamtlichen Einsatzkräfte gefördert.

1. FFC Bergisch Gladbach 2009 e.V.: Der Fußballverein engagiert sich für Kinder und Flüchtlinge.

Literaturcafé Troisdorf e.V.: Der Verein verfolgt unter anderem das Ziel das literarische Leben in der Region zu beleben und junge Begeisterte zu fördern.

1. Karate AG Kölner Schulen e.V.: Der Kölner Verein zählt zu den ältesten Karate-Vereinen Deutschlands.

Düxer Jecke e.V.: Der Karnevalsverein wurde 1987 gegründet und nimmt jährlich an den traditionellen „Schull- un Veedelszög“ in Köln, als auch dienstags beim Zoch in Deutz teil.

Ehrenfelder Boule Club e.V.: Der Verein hat auf dem Takuplatz in Köln-Ehrenfeld einen Ort der Begegnung geschaffen.

Tierheim Köln-Dellbrück: Im Tierheim in Dellbrück kennt man keinen Feierabend. Die Mitarbeitenden schenken den Tieren rund um die Uhr Fürsorge, medizinische Unterstützung und Liebe.

Musikverein Sinzenich 1952 e.V.: Seit 65 Jahren bestehend, umfasst die Vereinsarbeit ein breites Repertoire für traditionelle, konzertante und moderne Blasmusik sowie musikalische Früherziehung.

Kinder- und Jugendtanzgruppe Rheinmatrosen-Minis des Große Mühlheimer Karnevals-Gesellschaft e.V. 1903: Die Kinder- und Jugendtanzgruppe der Rheinmatrosen wurde 1998 gegründet und begeistert Kinder für den Kölner Karneval.

Rubicon e.V.: Der Verein engagiert sich in der Beratung, Gesundheitsförderung und Unterstützung für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter* und queer lebende Menschen.

Vringstreff e.V.: Der ökumenische Verein für Wohnungslose ist eine Begegnungsstätte und umfasst ein Mittagstischangebot, Freizeit- und Kulturangebote sowie Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten.

