Für schöne Januarabende

Noch bis 01. Februar finden die China Lights im Kölner Zoo statt (täglich 17.30 bis 21 Uhr). Das bunte Lichterspektakel für die ganze Familie lässt sich nun aus zusätzlicher Perspektive genießen. Denn jetzt steht wieder das Riesenrad auf der großen Wiese vor dem Kölner Zoo – beste Aussichten also für leuchtend-schöne Januarabende!

Wer online ein Zoo- oder China Lights-Ticket bucht, erhält Vergünstigungen für die Riesenrad-Fahrt.

Christopher Landsberg, Vorstand Kölner Zoo: „China Lights, Riesenrad und ein schöner Tag im Zoo – wir freuen uns, den Menschen im Rheinland ein tolles Erlebnis-Paket für perfekte Januartage schnüren zu können.“

Das »Kölner Riesenrad« steht noch bis 21. März und damit über das Ende der China Lights hinaus vor dem Zoo-Haupteingang.

China Lights: Immer wieder neu, immer wieder anders

Auch in diesem Jahr bieten die beliebten China Lights wieder einen komplett neuen Lichterparcours. Die Lichtdesigner haben 64 kunstvolle Ensembles mit rund 1.400 Einzelfiguren, mehr als 4.000 LED-Lichtern und über 15.000 Meter LED-Lichterketten aufgebaut. Im Mittelpunkt stehen stimmungsvoll illuminierte Tier- und Phantasiefiguren im asiatischen Stil. Sie sind verteilt über das gesamte Zoogelände.

Wo Mammut auf T-Rex trifft

Die diesjährigen China Lights sind in verschiedene, neue Themenbereiche gegliedert: Los geht es mit dem Willkommens-Areal, in dem die China Lights-Gäste mitgenommen werden zu einer schillernd-schönen Reise in die Welt von leuchtenden Insekten, Amphibien und Echsen. Es folgt das Themen-Special „Schnee-Plateau“ mit riesigen Bären, Steinzeit-Mammuts und vielen anderen ausgestorbenen Tieren. Zum Abschluss tauchen die China Lights-Gäste in eine geheimnisvolle Dschungelwelt ein mit exotisch-bunten Vögeln und Affen.

Tiere wie Wollnashorn, Dodo, Säbelzahntiger oder Höhlenbär erstrahlen als leuchtende Großskulpturen – obwohl es sie auf der Erde „in echt“ nicht mehr gibt. Das sorgt für besondere Wow-Effekte und eine eindrucksvolle Reise in die Vergangenheit. Gleichzeitig wird damit an die ebenfalls derzeit im Zoo laufende Dinoworld-Sonderschau mit lebensechten Figuren ausgestorbener Dinos wie T-Rex oder Triceratops angeknüpft-

Schöne Perspektiven: Für Überflieger genau das Richtige

Das Original „Kölner Riesenrad“ stammt von der Riesenradbetreiber-Firma Kipp aus Bonn. Mit 48 Metern Höhe und 36 geschlossenen und modern gestalteten Panorama-Gondeln kann das Rad bis zu 216 Personen für eine Fahrt aufnehmen. Das Riesenrad bietet dank seiner rundum verglasten Kabinen beeindruckende Blicke auf die China Lights-Lichterwelt. Es fährt nahezu geräuschlos. Für die Beleuchtung werden ressourcenschonende LED-Lichter eingesetzt.

Das Riesenrad fährt täglich zu folgenden Zeiten:

01. Februar 2026: 10 bis 21.30 Uhr

02. Februar bis 21. März 2026: 10 bis 20 Uhr

Kombinierbare Vorteils-Tickets für Besuch von Zoo, China Lights oder Riesenrad unter www.koelnerzoo.de