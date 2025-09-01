Gaffel-Aktion mit Rekordbeteiligung abgeschlossen

Einen besonderen Moment gab es im Gaffel am Dom: Der top-restaurierte Ford Mustang Cabrio aus dem Jahr 1965 wurde jetzt offiziell an den glücklichen Gewinner übergeben. Nico Venjacob aus Köln, der von seiner Familie samt Nachwuchs begleitet wurde, erhielt den Schlüssel zu seinem neuen Traumwagen. Insgesamt hatte der 41-Jährige 115 Codes gesammelt, die sich unter den Kronkorken von Gaffel Kölsch, Gaffel Wiess oder Gaffels Fassbrause befanden und auf der Aktionsseite eingegeben werden mussten. Als den Kölner die erste Nachricht erreichte, konnte er es kaum glauben und hielt sie für einen Scherz. Mehrere Kontaktaufnahmen waren nötig, bis er alles realisierte, um dann in Jubel auszubrechen. 50 weitere Gewinner der Aktion sind ebenfalls ins Gaffel am Dom gekommen. Bei frisch gezapftem Gaffel Kölsch, Fassbrause und kölschen Tapas feierten sie gemeinsam mit Nico und erlebten eine stimmungsvolle Preisübergabe.

Damit endete eine der spektakulärsten Gewinnspielaktionen des Jahres. „Unser Mustang hat die Menschen begeistert und gezeigt, wie sehr Kölsch verbindet“, sagt Sebastian Lenninghausen, Produktmanager der Privatbrauerei Gaffel. „Die Resonanz war überwältigend. Wir hatten eine Rekordteilnahme mit mehreren hunderttausend eingelösten Codes.“ Neben dem Mustang verloste Gaffel 111 limitierte Partyfässchen im exklusiven Mustang-Design. Darüber hinaus konnten sich die Teilnehmer über echte Kölner Erlebnisse freuen: 11 x 2 exklusive Werksführungen durch das Ford Cologne Electric Vehicle Center in Köln-Niehl sowie 11 x 2 Eintrittskarten für ein Heimspiel des 1. FC Köln in der neuen Bundesliga-Saison.