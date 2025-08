Gaffel-Aktion Torkonto

33 Heimtore hat der 1. FC Köln in der Aufstiegssaison erzielt. Für die Fans heißt das, 3.663 Liter Gaffel Kölsch für umsonst. Denn für jedes Heimtor in der Bundesliga gibt Gaffel traditionell 111 Liter.

Der Ausschank findet im Anschluss an das Testspiel gegen den italienischen Spitzenclub Atalanta Bergamo statt. Los geht es am Freitag, 9. August, ab 17.15 Uhr auf dem Oskar-Rehfeldt-Weg.

Das Freundschaftsspiel gegen Bergamo ist gleichzeitig der letzte Test vor dem DFB-Pokal-Spiel in Regensburg. Anstoß ist um 15.30 Uhr im RheinEnergieSTADION. Tickets sind erhältlich im Online-Shop des FC: www.ticket-onlineshop.com/ols/fckoeln

Atalanta Bergamo zählt aktuell zu den Topteams Italiens. In der abgelaufenen Saison belegte der Club den dritten Platz in der Serie A und spielt nun in der Champions League. Zudem gewannen die Lombarden die UEFA Europa League in der Saison 2023/24 und schlugen Bayer 04 Leverkusen im Finale mit 3:0. Es wartet also hochklassiger Fußball auf die Fans in Köln.

„Wir hoffen auf schönes Wetter und eine friedliche Atmosphäre, so wie in den vergangenen Jahren“, sagt Sebastian Lenninghausen, Produktmanager Marketing bei Gaffel. „Der Ausschank ist ein Dank an die Fans. Gleichzeitig bitten wir um Unterstützung bei der Müllvermeidung und Entsorgung. Nur gemeinsam können wir dafür sorgen, dass die Aktion für alle ein positives Erlebnis wird.“

Zukünftig wird das Gaffel Kölsch im Rahmen der Aktion Torkonto entweder während eines Testspiels oder zum ersten Heimspiel der neuen Bundesliga-Saison ausgeschenkt.