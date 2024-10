Das Gaffel am Dom ist das erste Brauhaus in der Kölner Altstadt, das ein traditionelles kölsches Frühstück anbietet. Während die meisten Brauhäuser in der Altstadt erst mittags öffnen, können die Gäste im Gaffel am Dom bereits ab 10 Uhr ein herzhaftes Frühstück genießen. Bis 11:30 Uhr steht den Besuchern eine Frühstückskarte mit sieben Gerichten zur Verfügung. Für einen leichten Start in den Tag gibt es Rührei mit Röggelchen. Natürlich darf auch der traditionelle „Halver Hahn“ mit mittelaltem Beemster Käse nicht fehlen. Etwas deftiger fällt der „Stramme Köbes“ mit Spiegelei und gebratenem Mett aus. Für Freunde der traditionellen Brauhausküche bietet der „Kölsche Teller“ eine ebenfalls deftige Kombination aus Mett, Blutwurst, Brie und Beemster Käse.

„Die neue Frühstückskarte entspricht dem vielfachen Wunsch unserer Gäste“, sagt Dennis Lieske, Mitglied der Geschäftsleitung des Gaffel am Dom. Direkt im Anschluss an das Frühstück folgt der Businesslunch. Montags bis freitags werden ab 11:30 Uhr wöchentlich wechselnde Gerichte angeboten, einschließlich einer vegetarischen Variante. Das Businesslunch-Angebot ist bis 14 Uhr verfügbar. Die Küche des Gaffel am Dom bietet täglich ab 11:30 Uhr durchgehend warme Speisen an: Von Montag bis sonntags sind die Gerichte bis 23 Uhr bestellbar. An den Wochenenden können Gäste bis 24 Uhr kalte Gerichte genießen.

Gaffel am Dom, Bahnhofsvorpl. 1 (Innenstadt), 50667 Köln, Ö: Mo-Do + So 10-24h, Fr + Sa 10-2h, Frühstück: Mo-So 10-11:30h, Businesslunch: Mo-Fr 11:30-14h, Warme Speise Mo-So 11:30-23h, Fr + Sa bis 24h kalte Küche