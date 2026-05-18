Gaffel denkt alkoholfreies Bier neu

Gaffel erfindet das alkoholfreie Bier neu und stellt mit Gaffel ZERO,O ein alkoholfreies Bier mit eigenständigem Charakter vor. Statt als Alternative zu alkoholischen Bieren, positioniert sich ZERO,O als eigenständiges Getränk für zeitgemäßen Biergenuss.

Das Segment alkoholfreier Biere gehört zu den spannendsten Entwicklungen im Getränkemarkt. Besonders junge Zielgruppen verändern ihre Trinkgewohnheiten und gehen bewusster mit Genuss um. Alkoholfreie Biere werden dabei immer häufiger als selbstverständliche und selbstbewusste Wahl verstanden und nicht als Ersatzprodukt. Gaffel verfolgt diese Entwicklung seit Jahren sehr genau.

„Mit ZERO,O lösen wir alkoholfreies Bier aus der klassischen Positionierung als Ersatzprodukt heraus“, sagt Thomas Deloy. „Wir verstehen es als eigenständiges Getränk mit klarem, leicht fruchtigem Profil, gemacht für alle Situationen, in denen man bewusst alkoholfrei genießen, aber nicht auf Bier verzichten möchte.“

Mit ZERO,O verbindet Gaffel ein erfrischendes Bierprofil mit einer feinen Fruchtnote. Das zu 100 % alkoholfreie Bier steht für leichten, modernen und alltagstauglichen Genuss. Frisch im Geschmack, angenehm spritzig sowie zuckerarm und kalorienreduziert passt ZERO,O perfekt zu einem bewussten Lebensstil. Mit nur 15 kcal pro 100 ml richtet sich ZERO,O an alle, die Bier genießen möchten, dabei aber bewusst auf Alkohol verzichten.

Auch optisch geht ZERO,O neue Wege. Der moderne Markenauftritt unterscheidet sich bewusst von klassischen Bierkonventionen und unterstreicht den eigenständigen Charakter der neuen Marke.

Gaffel ZERO,O gibt es in der 0,33l Flasche als Kasten und Sixpack sowie in der 0,33l Dose.