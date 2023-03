Gaffel Herzensprojekt

So lecker kann helfen sein! 1.111 Flaschen Kölsch hat Gaffel mit einem Sonderetikett ausgestattet. Gaffel spendete für jede verkaufte Flasche im Rahmen des Projekts Herzensprojekte einen Euro an die Organisation Helping Hands.

„Wir möchten engagierten Menschen und Initiativen, die sich auf lokaler Ebene engagieren, unterstützen“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR der Privatbrauerei Gaffel. „Daher haben wir die Gaffel Herzensprojekte ins Leben gerufen.“

Foto: Gaffel

Die vielen ehrenamtlichen HelferInnen von Helping Hands setzen sich in Köln für Obdachlose und Bedürftige ein. Sie verteilen frische Mahlzeiten, Getränke und wichtige Hygieneartikel, um das Leben auf der Platte abzumildern.

Im Gaffel am Dom übergaben Thomas Deloy und Sebastian Lenninghausen von Gaffel den Betrag von 1.111 Euro an die Helping Hands-Vorstände Nicole Freyaldenhoven und Helmut Schenk. Zudem sagten die Beiden ebenfalls ihre Unterstützung im Namen der Brauerei anlässlich des bundesweiten Aktionstags gegen Wohnungslosigkeit am Sonntag, 11. September 2023, zu. Diesen veranstalten die Helping Hands federführend mit anderen Trägern der Kölner Wohnungslosenhilfe in Kooperation mit der Stadt Köln.

Das nächste Herzensprojekt steht bereits fest. Die K.R.A.K.E. veranstaltet regelmäßig Müllsammelaktionen und hat eine einzigartige Rhein-Müllfalle entwickelt. Auch hierzu wird es wieder 1.111 Flaschen mit Sonderetikett über den Gaffel-Shop zu kaufen geben.

