Gaffel Kölsch gibt es jetzt als Drittelchen

Mit dem neuen Drittelchen präsentiert Gaffel das erste innovative Produkt des Jahres 2025. Damit bringt Gaffel als erste Kölschbrauerei ihr Kölsch in der handlichen 0,33-Liter-Dose auf den Markt.

Das Drittelchen ist die ideale Wahl für alle, die auch unterwegs nicht auf den unverwechselbaren Geschmack von Gaffel Kölsch verzichten möchten. Egal, ob auf Festivals, Picknicks oder bei Outdoor-Aktivitäten: das neue Format überzeugt durch seine Funktionalität und Leichtigkeit.

Besonders im Rheinland erfreuen sich kleinere Gebinde am Büdchen wachsender Beliebtheit. Denn der Genuss ist wie ein frischer Schluck aus der Kölsch-Stange. „Kölsch in kleinen Dosen wird zum Trend und mit dem Drittelchen setzen wir auf eine wachsende Nachfrage“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR.

Gerade mit Blick auf das Glasverbot an Karneval bietet die Dose eine praktische Alternative für alle Jecken, die in der Session nicht auf ihr Gaffel Kölsch verzichten wollen. Doch nicht nur der Komfort macht das Drittelchen besonders, denn die Pfand-Dose ist umweltfreundlich, da sie aus unendlich recycelbarem Material besteht. „Unser Drittelchen ist leicht, mobil und nachhaltig“, so Thomas Deloy. „Es setzt neue Maßstäbe und ist auch ein echter Hingucker.“

Das neue Gaffel Drittelchen ist jetzt im praktischen Sixpack im Handel verfügbar