Gaffel Kölsch im Ruhrgebiet

Antonio Link ist der Pionier der neuen Bier-Gastronomie im Westen Deutschlands. 2018 eröffnete der gelernte Restaurantfachmann das Hopfen & Salz in Dortmund. Über 1000 Plätze gibt es auf dem Gelände mit Restaurant, Biergarten, Bierbar und Bottle-Shop. Rund 300 verschiedene Biere stehen auf der Karte, 26 davon werden gezapft. Auch Gaffel Kölsch kommt frisch aus dem Hahn. Das Hopfen & Salz hat die größte Bierauswahl im Ruhrgebiet.

Toni Links Vision, die Vielfalt an Bieren zu präsentieren und dazu die passende Küche anzubieten, hat Erfolg. Sein Konzept konnte er bereits mehrfach exportieren. Das Hopfen & Salz eröffnet im Herbst 2021 in Hagen. In Essen (ab September 2021) und Bochum firmieren die Bierpubs, die auf jüngeres Publikum ausgerichtet sind, unter dem Namen Miss Hops. Auch in den Dependancen gibt es Gaffel vom Fass.

„Wir sind mit dem Absatz von Gaffel Kölsch sehr zufrieden“, sagt Toni Link. „Dass es so gut läuft, ist in einer klassischen Pilsregion bemerkenswert.“ „Es freut uns sehr, dass wir als beliebteste Kölschmarke vom Fass Teil dieses spannenden Konzeptes sind,“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR von Gaffel.

Weitere Infos unter: www.gaffel.de & www.hopfenundsalz.de

