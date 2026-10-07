Gaffel und der 1. FC Köln starten neues Erlebnisformat

Stadionluft schnuppern, hinter die Kulissen des 1. FC Köln blicken und anschließend lernen, wie man ein perfektes Kölsch zapft: Mit der neuen Gaffel Zappes Tour verbinden Gaffel und der 1. FC Köln zwei kölsche Leidenschaften zu einem besonderen Erlebnis. Am Donnerstag, 15. Oktober, um 18.30 Uhr feiert das neue Veranstaltungsformat im RheinEnergieSTADION Premiere.

Die Gaffel Zappes Tour kombiniert eine exklusive Stadiontour mit dem Zappes Diplom aus dem Gaffel am Dom. Zum Auftakt nehmen erfahrene FC-Guides die Teilnehmer mit auf eine kompakte Entdeckungstour durch das RheinEnergieSTADION. Dabei erhalten sie spannende Einblicke hinter die Kulissen des Stadions und in die Welt des 1. FC Köln.

Anschließend geht es an den Pittermännchen-Zapfhahn. Für die rund einstündige Schulung übernimmt Peter Buchbinder das Kommando. Der erfahrende Stadtführer ist auch Seminarleiter des Zappes Diplom im Gaffel am Dom und vermittelt sein Wissen rund um die kölsche Brauhauskultur mit viel Humor und rheinischer Herzlichkeit. Das Ganze auf echt Kölsch.

Schritt für Schritt erfahren die Teilnehmer, worauf es beim richtigen Zapfen ankommt und wie aus einem guten Kölsch ein perfekt gezapftes Gaffel Kölsch wird. Dazu gibt es praktische Tipps, Tricks vom Fachmann und unterhaltsame Geschichten über Gaffel und den Mythos des kölschen Köbes.

Zur Schulung gehören außerdem die Verkostung aus dem Pittermännchen und kölsche Happen. Den feierlichen Abschluss bildet die Verleihung der persönlichen Zappesurkunde und eines limitierten Sonderglases. Damit dürfen sich die Absolventen offiziell „geprüfter Zappes“ nennen.

„Mit der Gaffel Zappes Tour bringen wir ein Stück echte kölsche Brauhauskultur ins RheinEnergieSTADION“, sagt Sebastian Lenninghausen, Leiter Produktmanagement Marketing bei Gaffel. „Der FC und Gaffel gehören seit vielen Jahren zusammen. Jetzt verbinden wir die Faszination des Stadions mit der Kunst des Kölschzapfens. Dabei stehen Spaß und das gemeinsame Erlebnis im Mittelpunkt.“

Auch beim 1. FC Köln freut man sich über das neue Angebot. „Unsere Stadiontouren ermöglichen besondere Einblicke. Mit dem Zappes Diplom erweitern wir dieses Erlebnis um eine typisch kölsche Tradition“, erklärt Christian Hens, FC-Eventmanager Stadiontouren. „Das ist eine außergewöhnliche Kombination, die hervorragend zu unserem Stadion und zu Köln passt.“

Zum Start sind monatlich zwei Gaffel Zappes Touren mit jeweils maximal 30 Teilnehmern geplant. Der Preis beträgt 49 Euro pro Person inklusive Stadiontour, Zappes-Schulung, Verkostung, kölsche Happen und Diplom.

Nach der Premiere am 15. Oktober um 18.30 Uhr finden die nächsten Touren am 31. Oktober um 18.30 Uhr sowie am 5. November um 18 Uhr statt. Weitere Termine sind bereits in Planung.

Tickets sind über den offiziellen Ticketshop des 1. FC Köln erhältlich: www.ticket-onlineshop.com/ols/fckoeln/de/events/channel/shop/index