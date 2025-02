Gaffel und REWE verlängern Fan-Aktion

FC-Fans können sich erneut auf Jubel im Doppelpack freuen: Denn die erfolgreiche Aktion von Gaffel und REWE wird auch in der Rückrunde der 2. Bundesliga fortgesetzt.

Holt der 1. FC Köln in den Heimspielen gegen Schalke (9. Februar), Hertha BSC (6. April), Preußen Münster (20. April), Jahn Regensburg (4. Mai) und den 1. FC Kaiserslautern (18. Mai) drei Punkte, gibt es in den teilnehmenden REWE-Märkten in Köln und Umgebung einen exklusiven Rabatt von drei Euro auf den Kasten Gaffel Kölsch. Der Rabatt gilt nach einem FC-Sieg jeweils von Mittwoch bis Samstag nach dem Spiel.

FC-Stimme Michael Trippel hat Spots für das POS-Radio eingesprochen und sorgt für echte Stadion-Atmosphäre beim Einkauf.

„Die Treue und Leidenschaft der FC-Fans ist einmalig. Mit dieser Aktion möchten wir uns für die großartige Unterstützung bedanken und gemeinsam auf die Erfolge unserer Mannschaft anstoßen“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR von Gaffel.

„Als langjähriger Partner des 1. FC Köln liegt es uns am Herzen, die Fans und ihre Verbundenheit mit dem Verein zu stärken. Diese Aktion ist eine schöne Möglichkeit, Siege gemeinsam zu feiern“, ergänzt Sven Bedbur, Head of Marketing REWE Region West.

Jetzt ist das Team von Trainer Gerhard Struber am Zug. Mit voller Unterstützung von den Rängen und vollem Einsatz auf dem Platz stehen die Chancen gut: „FC, jeff Jas!“