Am 5. November 2025 fand im Dorint am Heumarkt in Köln die Gala des AzubiHelden-Award 2025 statt – ein Abend voller Emotionen und Teamgeist. Auszubildende aus ganz Deutschland hatten sich für den Award beworben. Die Finalisten kamen zusammen, um zu zeigen, was in ihnen steckt. Nach einem spannenden Wettbewerbstag, an dem gekocht, geplant und organisiert wurde, war es danach Zeit, ihre großartigen Leistungen gebührend und ausgelassen im Rahmen einer Gala zu feiern. Ob in der Küche, im Service oder im Eventmanagement – unsere jungen Talente haben eindrucksvoll gezeigt, mit wie viel Leidenschaft, Kreativität und Herzblut sie ihren Beruf leben und jeden Tag zeigen, was „echte Dorint-DNA“ bedeutet.