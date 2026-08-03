gamescom city festival 2026

Das gamescom city festival steht auch 2026 für ein abwechslungsreiches Musikprogramm, das Genregrenzen überschreitet und Menschen zusammenbringt. Zum 16. Mal verwandelt sich die Kölner Innenstadt in eine lebendige Festivalbühne mit etablierten KünstlerInnen, spannenden Newcomern, DJ-Sets und Mitmach-Formaten. Das Festival steht für Offenheit, kulturelle Vielfalt und gesellschaftlichen Dialog. Es verbindet Live-Musik mit einer einzigartigen Festivalatmosphäre – kostenfrei und mitten in der Stadt. Zu den diesjährigen Headlinern zählen Thees Uhlmann & Band sowie The Notwist. Außerdem kehren Team Rhythmusgymnastik und die ARTE Karaoke Band auf die Bühne des gamescom city festivals zurück. Fewjar und Grenzkontrolle runden das Programm der Hauptbühne ab. Die Bühne am Rudolfplatz setzt ebenfalls auf musikalische Vielfalt – mit den Headlinern Elias und Guildo Horn & Die Orthopädischen Strümpfe.

Samstag, 29.08.26:

Bühne Hohenzollernring:

16:45 Uhr ARTE-Mitsing-Karaoke

18:45 Uhr TEAM RHYTHMUSGYMNASTIK & FRIENDS

21:15 Uhr THEES UHLMANN & BAND

Bühne Rudolfplatz:

17:00 Uhr DJ DAMNED DAN

18:00 Uhr THE DEADNOTES

19:30 Uhr KLEE

21:15 Uhr ELIAS

Sonntag, 30.08.26:

Bühne Hohenzollernring:

17:00 Uhr GRENZKONTROLLE

18:30 Uhr FEWJAR

20:00 Uhr THE NOTWIST

Bühne Rudolfplatz:

16:30 Uhr SINFOGLESIA

18:00 Uhr GUILDO HORN & DIE ORTHOPÄDISCHEN STRÜMPFE

20:30 Uhr YUNGMON & LYRAN DASZ

Hier gibt es das vollständige Programm zur Ansicht