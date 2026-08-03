gamescom city festival 2026

Das gamescom city festival steht auch 2026 für ein abwechslungsreiches Musikprogramm, das Genregrenzen überschreitet und Menschen zusammenbringt. Zum 16. Mal verwandelt sich die Kölner Innenstadt in eine lebendige Festivalbühne mit etablierten KünstlerInnen, spannenden Newcomern, DJ-Sets und Mitmach-Formaten. Das Festival steht für Offenheit, kulturelle Vielfalt und gesellschaftlichen Dialog. Es verbindet Live-Musik mit einer einzigartigen Festivalatmosphäre – kostenfrei und mitten in der Stadt. Zu den diesjährigen Headlinern zählen Thees Uhlmann & Band sowie The Notwist. Außerdem kehren Team Rhythmusgymnastik und die ARTE Karaoke Band auf die Bühne des gamescom city festivals zurück. Fewjar und Grenzkontrolle runden das Programm der Hauptbühne ab. Die Bühne am Rudolfplatz setzt ebenfalls auf musikalische Vielfalt – mit den Headlinern Elias und Guildo Horn & Die Orthopädischen Strümpfe.
Samstag, 29.08.26:
Bühne Hohenzollernring:
- 16:45 Uhr ARTE-Mitsing-Karaoke
- 18:45 Uhr TEAM RHYTHMUSGYMNASTIK & FRIENDS
- 21:15 Uhr THEES UHLMANN & BAND
Bühne Rudolfplatz:
- 17:00 Uhr DJ DAMNED DAN
- 18:00 Uhr THE DEADNOTES
- 19:30 Uhr KLEE
- 21:15 Uhr ELIAS
Sonntag, 30.08.26:
Bühne Hohenzollernring:
- 17:00 Uhr GRENZKONTROLLE
- 18:30 Uhr FEWJAR
- 20:00 Uhr THE NOTWIST
Bühne Rudolfplatz:
- 16:30 Uhr SINFOGLESIA
- 18:00 Uhr GUILDO HORN & DIE ORTHOPÄDISCHEN STRÜMPFE
- 20:30 Uhr YUNGMON & LYRAN DASZ