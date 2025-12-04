Garden of Lights leuchtet in Weidenpesch

Über eine Million Lichter, mehr als 100 Figuren und ein Kilometer Rundweg verwandeln die Rennbahn in eine funkelnde Erlebniswelt

Köln, Weidenpesch. Über 50 große Szenerien, mehr als 100 Licht- und Laternenfiguren und rund eine Million LED-Lichtpunkte verwandeln den Weidenpescher Park in diesem Winter in eine atmosphärische Erlebniswelt. Mit „Garden of Lights – Alice im Wunderland“ begeistert ein neues, winterliches Ausflugsziel die Besucherinnen und Besucher aus Köln und der Region.

Ein Rundweg voller Licht und Fantasie

Die funkelnde Ausstellung erstreckt sich über mehrere Hektar auf dem weitläufigen Gelände der Rennbahn und führt die Gäste auf einem über einen Kilometer langen Rundweg durch unterschiedlich gestaltete Bereiche. Besonders beliebt sind die interaktive Disco-Zone, multimediale Lichtanimationen wie die Vines-Shows sowie der große Weihnachtsbaum mit leuchtenden Geo-Kugeln. Eine der außergewöhnlichsten Installationen ist der riesige Kopf der Grinsekatze, halb im Dunkeln verborgen, mit einem breiten, schwebenden Lächeln - nicht nur für Alice im Wunderland-Fans eine sehr beeindruckende Erscheinung. Auch die Kutsche der Herzkönigin, gezogen von prachtvollen Pferden könnte kaum besser platziert sein als nahe der Rennbahn, auf der in diesem Jahr mehr als 100.000 BesucherInnen an 11 Renntagen mitfieberten.

Der Aufbau zum „Garden of Lights“ dauerte etwa zwei Wochen – eine logistische Leistung, die zeigt, wie flexibel das Gelände auch für größere Produktionen genutzt werden kann.

Ein Gewinn für die Rennbahn und die Region

Für Philipp Hein, Geschäftsführer des Kölner Renn-Vereins 1897 e.V., ergänzt die Ausstellung ideal das Profil des Standorts: „Der Garden of Lights wird sehr gut angenommen. Wir freuen uns über die vielen positiven Rückmeldungen, denn sie zeigen, wie gut dieses Format zur Rennbahn und zur Stadt Köln passt.“ Gleichzeitig unterstreicht er den Wert für die Bedeutung und Nutzung der weitläufigen Galopprennbahn: „Der Garden of LIghts zeigt auch, wie vielfältig unser Gelände einsetzbar ist.

Wie schon die großartigen Konzerthighlights in diesem Sommer stärkt das unsere Position als attraktive Veranstaltungslocation und eröffnet neue Möglichkeiten für die kommende Saison.“

Informationen und Öffnungszeiten

Der Garden of Lights findet bis zum 15. Februar 2026 auf der Kölner Galopprennbahn statt.

Öffnungszeiten: mittwochs bis sonntags sowie an Feiertagen von 17:00 bis 21:00 Uhr (Einlass bis 20:30 Uhr).

Adresse: Kölner Galopprennbahn, Rennbahnstraße 152, 50737 Köln.