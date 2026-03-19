Gelebte Nachbarschaft

Manchmal reicht schon ein fehlender Kaffee am Morgen, um uns aus dem Takt zu bringen. Für Eltern von Kindern mit körperlichen Behinderungen sind es oft ganz andere Herausforderungen, die den Alltag bestimmen – und das im fortissimo. Eine der größten Hürden: 13 Wochen Schulferien pro Jahr, aber der eigene Urlaub reicht gerade mal für einen kleinen Teil. Wer springt ein, wenn Betreuung dringend gebraucht wird? Wer sorgt für ein bisschen Entspannung im Familienorchester? Die Antwort kommt dieses Mal von der „Neighbours by Dorint“-Stiftung, die 10.000 Euro spendet und damit ermöglicht, dass mehr Kinder an der Ferienfreizeit der LVRSchule Köln-Müngersdorf teilnehmen können.

Warum diese Spende mehr ist als nur ein Tropfen auf den heißen Stein

Die LVR-Schule für körperliche und motorische Entwicklung in Köln-Müngersdorf ist ein Ort, an dem Vielfalt gefeiert wird – und an dem jedes Kind die Unterstützung bekommt, die es braucht. Viele Schülerinnen und Schüler sind auf eine besonders intensive Betreuung angewiesen. Gerade in den Ferien, wenn der Alltag aus den Fugen gerät, ist das Angebot der Schule oft ein echter Rettungsanker für Familien. Denn: Was für andere einfach „Urlaub“ heißt, bedeutet für viele Eltern einen organisatorischen Drahtseilakt. Die Ferienfreizeit bietet Kindern nicht nur spannende Erlebnisse, sondern den Eltern auch die dringend benötigte Entlastung. Doch Qualität hat ihren Preis – und intensive Betreuung kostet. Dank der großzügigen Spende der „Neighbours by Dorint“-Stiftung können nun mehr Kinder an diesem wichtigen Angebot teilnehmen, ohne dass die finanzielle Belastung für die Familien zur unüberwindbaren Hürde wird.

Die LVR-Schule Belvedere: Hier spielt das Leben in allen Tonarten

Die LVR-Schule für körperliche und motorische Entwicklung – oder liebevoll „Belve“ genannt – ist weit mehr als nur ein Lernort. Mit ihrem Förderschwerpunkt auf körperlicher und motorischer Entwicklung begleitet sie Kinder und Jugendliche von der Primarstufe bis zur Sekundarstufe I. Das multiprofessionelle Team aus Pädagog*innen, Therapeut*inen und Pflegekräften sorgt dafür, dass jedes Kind individuell gefördert und unterstützt wird. Neben dem Unterricht stehen Projekte, Feste und inklusive Freizeitangebote auf dem Stundenplan. Besonderen Wert legt die Schule auf eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern und auf ein lebendiges Schulleben, in dem jeder seinen Platz findet. Die „Belve“ ist ein Ort, an dem Barrieren abgebaut werden – nicht nur baulich, sondern vor allem im Kopf und im Herzen.

Die „Neighbours by Dorint“-Stiftung: Mehr als gute Nachbarschaft

Hinter der Spende steckt eine Stiftung, die sich ganz dem Prinzip der gelebten Nachbarschaft verschrieben hat. Die „Neighbours by Dorint“-Stiftung wurde 2019 in Köln ins Leben gerufen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, dort zu helfen, wo es am dringendsten ist: Und das ist durchaus direkt vor der eigenen Haustür. Die Stiftung unterstützt gemeinnützige Projekte in der unmittelbaren Umgebung der Dorint Hotels & Resorts – schnell, unbürokratisch und mit einer großen Portion Herzblut. Nach dem Motto „Willst du glücklich sein, so musst du andere glücklich machen“ engagieren sich Heike und Dirk Iserlohe gemeinsam mit ihrem Team für nachhaltige Nachbarschaftshilfe, die bewegt und verbindet. Die Stiftung fördert Projekte mit finanziellen Mitteln, Sachspenden und persönlichem Einsatz und setzt damit ein starkes Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Wenn Nachbarn zu Freunden werden

Die Scheckübergabe ist nicht nur ein symbolischer Akt, sondern ein echtes Statement: Hier wird Nachbarschaftshilfe gelebt, hier werden Türen geöffnet und Chancen geschaffen. Letztlich geht es aber um mehr als nackte Zahlen auf dem Papier – es geht um echte Teilhabe, um das Miteinander und darum, gemeinsam ein starkes Netzwerk für Familien zu knüpfen, die jeden Tag Großes leisten.