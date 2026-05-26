Gelungenes Reopening

Foto v.l.: Heinrich Philipp Becker - Wilke Stroman - Torsten Burmester - Konrad Essers

Der Brüsseler Platz hat einen seiner bekanntesten gastronomischen Objekte zurück. Mit einem offiziellen Fassbieranstich wurde das ROSA feierlich wiedereröffnet. Zahlreiche Gäste aus Gastronomie, Wirtschaft, Stadtgesellschaft und dem Veedel feierten gemeinsam den Neustart der beliebten Location im Belgischen Viertel.

Den traditionellen Fassanstich übernahmen Heinrich Philipp Becker (geschäftsführender Gesellschafter von Gaffel) und Kölns Oberbürgermeister Torsten Burmester, gemeinsam mit den neuen Inhabern Wilke Stroman (Gründer von sparhandy.de) und Konrad Essers (Gründer und Geschäftsführer von SMARTVÉLO).

Die neuen Betreiber haben das ROSA umfassend renoviert und neu ausgerichtet. Entstanden ist ein modernes Café-, Bistro- und Barkonzept. Vom ersten Kaffee am Morgen über Lunch und Aperitivo bis zu Drinks und frisch gezapftem Gaffel Kölsch am Abend versteht sich das ROSA als Treffpunkt für den ganzen Tag.

„Es wird auch eine kleine Mittagskarte geben“, sagte Wilke Stroman, neuer Inhaber des ROSA und Gründer von sparhandy.de. „Der Plan ist, Anlaufstelle für alle zu sein. Aus Rücksichtnahme gegenüber den Anwohnern schließen wir in der Woche relativ früh.“

„Mit viel Leidenschaft ist im ROSA ein Konzept entstanden, das den ganzen Tag über Menschen zusammenbringt“, sagte Heinrich Philipp Becker beim Fassanstich. „Genau solche Orte machen das Veedel und die Kölner Gastronomieszene aus.“