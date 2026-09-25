Gemeinsam am Ebertplatz

Der Ebertplatz war am gestrigen Donnertag Schauplatz einer besonderen Nachbarschaftsaktion: Von 7 bis 14 Uhr hat die Initiative Stadtherz dank der Förderung durch ihre Hauptpartnerin Sparkasse KölnBonn den Platz in Schuss gebracht – und zugleich zum Ort der Begegnung gemacht. Während Stadtherz unter dem Motto „Wir machen Köln sauber" anpackte und den Platz reinigte, wurde die mobile Filiale der Sparkasse zum offenen Treffpunkt für alle, die vorbeikamen.

Mit dem Aktionstag ist die Sparkasse KölnBonn bewusst dort präsent, wo viele Menschen jeden Tag vorbeikommen: mitten im Alltag am Ebertplatz. Genau das meint das Markenversprechen „Füreinander Hier" – dass man sich umeinander kümmert und mit anpackt. Was die Initiative Stadtherz leistet, verdient aus Sicht der Sparkasse Unterstützung.

Vier Stationen zum Mitmachen

Rund um die mobile Filiale waren vier Stationen aufgebaut, die Begegnungen ermöglichten – vom kurzen Stopp auf dem Weg zur Bahn bis zum längeren Gespräch: An der mobilen Filiale wurden die Passantinnen und Passanten mit einem kleinen Snack und einem Getränk der Bäckerei Zimt & Zucker begrüßt. Dazu gab es Spendengutscheine für die Spendenplattform hiermitherz.de, über die gemeinnützige Projekte aus der Region unterstützt werden können.

In einer Chill-out-Area daneben kamen Menschen ins Gespräch, die sich vorher nicht kannten – mit Hilfe vorbereiteter Fragekarten rund um Köln, das eigene Veedel und das, was die Stadtgesellschaft bewegt. Gemeinsam suchten die Teilnehmenden ein Projekt auf hiermitherz.de aus, das sie unterstützen würden.

An einer Postkartenstation konnten die Besucherinnen und Besucher eine persönliche Botschaft an ihre Stadt hinterlassen, zum Beispiel: "Wofür möchte ich Köln danke sagen?" Oder: "Was wünsche ich mir für die Stadt?" Die beschriebenen Karten wurden an einer Wand gesammelt und waren so für alle sichtbar.

An der vierten Station hatten die Kölnerinnen und Kölner die Wahl: Sie stimmten darüber ab, wo die nächste gemeinsame Reinigungsaktion stattfinden soll. Zur Auswahl standen drei Orte im Stadtgebiet.

Fortsetzung am 22. Oktober am Wiener Platz

Die Aktion am Ebertplatz ist der Auftakt: Am 22. Oktober machen Stadtherz und die Sparkasse KölnBonn vormittags am Wiener Platz in Mülheim Station – erneut mit Reinigungsaktion, mobiler Filiale und Mitmachangeboten.