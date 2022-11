Gemeinsam gegen Telefonbetrug

Auch die Sparkasse KölnBonn stellt fest, dass die Zahl der Betrugsversuche, die vornehmlich auf die ältere Kundschaft abzielen, weiterhin hoch ist. Dank Wachsamkeit und beherztem Handeln gelingt es den MitarbeiterInnen nahezu jede zweite Woche einen Betrug zu verhindern. „In der Zeit von Oktober 2021 bis September 2022 konnten wir in 20 Fällen unsere KundInnen sowie ihre Familienangehörigen vor einem Vermögensverlust schützen. Insgesamt ging es dabei um einen abgewendeten Schaden in Höhe von rund einer Million Euro“, fasst Elisabeth Landschneider, Leiterin Geldwäsche und Betrugsprävention bei der Sparkasse Köln Bonn, zusammen.

Kriminalhauptkommissar Thomas Jansen vom Kommissariat Kriminalprävention / Opferschutz betont „Wir sind dankbar dafür, dass die Angestellten der Sparkasse KölnBonn so aufmerksam sind, zur richtigen Zeit die richtigen Fragen stellen und die Geldausgabeumschläge mit unseren Warnhinweisen verwenden. Die MitarbeiterInnen der Sparkasse Köln Bonn sind eine große Unterstützung unserer kriminalpräventiven Arbeit, um solche Taten zu verhindern“, und ergänzt weiter: „Im Jahr 2021 haben wir in Köln und Leverkusen 1603 Betrugsstraftaten zum Nachteil älterer Menschen von überörtlich agierenden Tätergruppen registriert. Auch wenn nur 254 Taten vollendet wurden, ist dabei dennoch ein Schaden von mehr als 1,5 Millionen Euro entstanden.“ In diesem Jahr bewegen sich die Zahlen auf einem ähnlichen und im Vergleich zu den Vorjahren niedrigen Niveau. Zum Vergleich wurden 2020 4300 Betrugsstraftaten registriert, von denen 344 vollendet wurden.

Häufig geben sich Täter gegenüber insbesondere älteren Menschen direkt oder per Telefon z. B. als Polizeibeamtinnen und –beamte oder Staatsanwälte aus, die KundInnen mit Lügengeschichten überzeugen, um vermeintliche Täter zu überführen. Die gutgläubigen oder unter Druck gesetzten Opfer hoben hohe Geldsummen ab, überwiesen hohe Beträge oder übergaben Schließfachinhalte an die Betrüger. Kunden wurden in vielen Fällen von Tätern genau instruiert, wie sie auf Fragen von Mitarbeitern der Kreditinstitute antworten sollten. Nicht selten hören die Betrüger auch über ein mitzuführendes Handy mit stehender Leitung zu.

Die Sparkasse KölnBonn informiert mit dem gemeinsam mit der Polizei entwickelten Kundenflyer „Schutz vor Betrug“ die Kundschaft und deren Angehörige über den Enkeltrick und andere aktuelle Betrugsmaschen. Der Flyer kann in jeder Filiale mitgenommen werden oder er steht im Internet auf der Homepage der Sparkasse KölnBonn zum Download zur Verfügung. Ergänzend setzt die Sparkasse seit Januar 2021 Geldausgabeumschläge ein, die ebenfalls in Zusammenarbeit mit der Polizei entworfen worden und auf denen Warnhinweise sowie die Telefonnummer der Polizei aufgedruckt sind. Speziell für den Verdachtsfall, dass sich Betrüger am Telefon als Polizistinnen und Polizisten ausgegeben haben, können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzlich Warnkarten an die Kundin oder an den Kunden ausgeben.

Die gemeinsamen Tipps von Polizei und Sparkasse KölnBonn:

Sollten Sie einen Anruf verbunden mit finanziellen Forderungen erhalten, sprechen Sie mit Familienangehörigen, Vertrauenspersonen z. B. Ihrem/Ihrer Sparkassenberater/in oder halten Sie direkt mit der Polizei über die Telefon-Nr. 110 Rücksprache. Übergeben Sie in den beschriebenen Situationen niemals Geld an unbekannte Personen, auch nicht an angebliche Bedienstete der Polizei. Schenken Sie telefonischen oder schriftlichen Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere, wenn die Auszahlung des Gewinns an Bedingungen/Vorauszahlungen geknüpft ist. Scheuen Sie nicht die Kontaktaufnahme zur Polizei – wählen Sie im Zweifelsfall die Telefon-Nr. 110. Oder Sie wenden sich an Ihre/ Ihren Sparkassenberater/in. Dort kann die Verbindung zur Polizei ebenfalls im Einzelfall hergestellt werden. Aktuelle Präventionshinweise erhalten Sie über die Präventionsdienststelle der Polizei Köln unter Tel. 0221-229 86 55 sowie der Polizei Bonn unter Tel. 0228-157 67 66. Erstatten Sie Strafanzeige, auch wenn Sie nicht geschädigt wurden – helfen Sie damit Dritten!

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!