Gemeinsam helfen und Spaß haben

Mit der PINKTOBER®-Kampagne schaut das Hard Rock Cafe seit 2001 beim Thema Brustkrebs ganz genau hin. Weltweit wurden durch die PINKTOBER®-Kampagne bereits mehrere Millionen Euro gesammelt und an unterschiedliche lokale Vereine und Organisationen gespendet. So auch in Köln. Hier kommen die Gelder dem Verein Brustkrebs Deutschland e. V. zugute.

Am Sonntag, den 17. Oktober 2021 können alle von 11:00 bis 16:00 Uhr selber mit Hand anlegen. Denn auch in diesem Jahr werden wieder Herzkissen im Hard Rock Cafe genäht und eine außergewöhnliche Herzkissen-Edition entsteht: Shirts mit kleinen Schönheitsfehlern werden zu Unikaten verarbeitet und vor Ort mit dem weichen Füllmaterial ausgestopft. Hier ist jede helfende Hand willkommen, anpacken ist erwünscht und wird mit köstlichem Kuchen und frisch aufgebrühtem Kaffee belohnt. Die handgemachten Herzkissen mit Hard Rock Cafe-Logo können auch gegen eine Spende vor Ort gekauft werden.

PINKTOBER® im Hard Rock Cafe, 17.10., 11-16h, Hard Rock Cafe Cologne, weitere Infos unter: www.hardrockcafe.com

