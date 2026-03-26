Geschenk für die Fahrgäste

Vom 28. März bis zum 12. April 2026 erhalten NutzerInnen aller teilnehmenden Apps einen Fünf-Euro-Gutschein, gültig für Fahrten mit dem smartphonebasierten Luftlinien-Tarif für Reisen in ganz Nordrhein-Westfalen.

Die Osteraktion richtet sich sowohl an alle, die eezy.nrw bereits nutzen, als auch an neue Kund*innen. Der Gutschein kann nach Eingabe des Aktionscodes „OSTERN2026“ beliebig genutzt werden, bis die fünf Euro aufgebraucht sind. eezy.nrw berechnet dabei stets den besten Tarif. Die Anzahl der Gutscheine ist begrenzt, die Ausgabe erfolgt daher, solange der Vorrat reicht. Die Restbeträge, die am 13. April 2026 noch bestehen, verfallen. Die Gutscheine sind nur über die Apps teilnehmender Verkehrsunternehmen zu erhalten.

Der eTarif eezy.nrw ist seit seiner Einführung im Dezember 2021 ein großer Erfolg. Inzwischen haben Nutzer*innen mehr als 18 Millionen Fahrten mit dem digitalen Angebot gebucht. Das Prinzip dahinter ist denkbar einfach: Per App einchecken, fahren, auschecken, fertig. Im Hintergrund berechnet eezy.nrw auf Basis der Luftlinienverbindung als kürzester Entfernung zwischen Start und Ziel den sogenannten Arbeitspreis plus einen Grundpreis pro Fahrt. Ist der Fahrtpreis höher als das vergleichbare, „konventionelle“ Ticket, greift seit 01. Januar 2026 ein Preisdeckel. Nutzer*innen von eezy.nrw fahren so immer zum günstigsten Preis. Überschreitet der monatliche Betrag 63 Euro, also den aktuellen Preis des Deutschlandtickets, sind alle Fahrten innerhalb NRWs in der 2. Klasse danach kostenfrei.

Weitere Informationen finden unter www.eezy.nrw