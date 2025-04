Glanzvoller Auftritt auf dem blauen Teppich

Am 29.04. richteten sich die Scheinwerfer auf herausragende Unternehmen des Kölner Mittelstands: Zum 13. Mal wurden DIE BESTEN aus Handwerk, Handel und Gastronomie im Rahmen einer emotionalen Veranstaltung im Cinenova in Ehrenfeld geehrt. Moderatorin Frauke Ludowig führte die rund 100 Gäste durchs Programm. Über den blauen Teppich flanierten regionale Persönlichkeiten aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Neben der Ehrung der Gewinner gehörte eine Talkrunde mit Social Media-Expertinnen zum Höhepunkt des Abends.

Seit nunmehr 13 Jahren präsentiert NetCologne gemeinsam mit den Wettbewerbsinitiatoren DEHOGA (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband Nordrhein e.V.), dem Handelsverband NRW Aachen-Düren-Köln, der Kreishandwerkerschaft Köln sowie mit Unterstützung von KölnBusiness, Koeln.de und Radio Köln den Wettbewerb DIE BESTEN. Dieser setzt sich dafür ein, kleine und mittelständische Betriebe aus der Region in den Fokus der Öffentlichkeit zu stellen.

„Der Kölner Mittelstand ist eine tragende Säule unseres Wirtschaftsstandorts. Die Betriebe schaffen Arbeitsplätze, bilden den Nachwuchs aus und sorgen mit viel Engagement und Unternehmergeist in unseren Veedeln für Leistungskraft und Lebendigkeit“, sagt Timo von Lepel, Geschäftsführer von NetCologne. Mit dem Wettbewerb DIE BESTEN gewinne die Bedeutung des Mittelstands für die Rheinmetropole jedes Jahr ein Stück mehr an Sichtbarkeit.

× Erweitern Foto: Ralf Jürgens Frauke Ludowig und Timo von Lepel (Geschäftsführer NetCologne)

In diesem Jahr wurde der Wettbewerb erstmals von drei Content-Creatorinnen unterstützt. Britta Brand, HERNAMEIS the label (Victoria Thomas) und Jule Rombey riefen ihre Followerinnen und Follower dazu auf, sich für DIE BESTEN stark zu machen und für ihre Favoriten zu stimmen. Auch der zweifache Sternekoch Daniel Gottschlich postete ein Video auf Instagram und warb für den Wettbewerb. „Oftmals sind es die kleinen Familienunternehmen, die große Leistungen schaffen, sich für Bildung und Nachwuchs einsetzen. Genau diesen Betrieben muss eine sichtbare Plattform gegeben werden“, erklärt Tischlermeisterin und Content Creatorin Jule Rombey ihr Engagement. Auf der Preisverleihung sprachen die Social Media-Expertinnen gemeinsam mit Nadine Voß, zuständig für den Bereich Gastronomie bei KölnBusiness, in einer kurzweiligen Talkrunde über die Kraft der modernen Online-Medien, und wie diese als Erfolgskatalysatoren für den eigenen Betrieb eingesetzt werden können.

Nach Auswertung aller eingegangenen Stimmen wurden die drei Gewinner durch eine Fachjury der teilnehmenden Verbände ermittelt. Die Favoriten der Kölnerinnen und Kölner zeichnen sich besonders durch Teamgeist, Nachwuchsförderung und Mut zu Innovationen aus. DeinDach by Hemmersbach (Handwerk), Hellers Brauhaus (Gastronomie) und Else Fashion (Handel) sicherten sich die begehrten Titel. Neben einem Preisgeld von 1000 Euro erhielten die Unternehmen einen professionell angefertigten Imagefilm, den sie gezielt in den sozialen Netzwerken einsetzen können, um ihren Bekanntheitsgrad zu steigern.

Das sind DIE BESTEN 2025

• in der Kategorie Gastronomie: Hellers Brauhaus (Anna Heller und Steffen Potratz-Heller), überreicht von Melanie Schwartz-Mechler, Vorstandsvorsitzende Deutscher Hotel- und Gaststättenverband Nordrhein e.V. (DEHOGA)

• in der Kategorie Einzelhandel: Else Fashion (Bianca Breuer), überreicht von Gerd-Kurt Schwieren, Vorsitzender des Handelsverbandes NRW Aachen-Düren-Köln

• in der Kategorie Handwerk: DeinDach by Hemmersbach (Florian und Lukas Hemmersbach), überreicht von Nicolai Lucks, Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Köln

Nach der Preisverleihung ist vor der Preisverleihung: Im kommenden Jahr freut sich NetCologne auf DIE BESTEN 2026.