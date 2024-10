Glow Up 2024

Vom 18. bis 20. Oktober vereinen sich bei „Glow Up Cologne“ Künstler und Kunstformen verschiedenster Genres, um gemeinsam für die Mitgestaltung der Demokratie zu werben. Das Festival vereint Popmusik, Klassik, Indie, Streetdance und kölsche Töne mit verschiedenen Veranstaltungen zu wichtigen sozialen Themen und verspricht ein unvergessliches Erlebnis.

Zu den diesjährigen Acts am 18. Oktober in der Kölner Philharmonie gehören unter anderem Brings, die Streetartisten von Urbanatix, sowie die Sängerinnen Treesha und Becky Sikasa. Auch der preisgekrönte Jazzpianist Florian Weber wird das Publikum begeistern. Außerdem werden die Stammtischkämpfer*innen vorgestellt, die auch zwei Workshops auf dem Festival anbieten. Moderiert wird der Abend von Yara Hoffmann.

Das Festival „Glow Up Cologne“ wurde unter anderem von Oliver Gontram und der Pianistin Sina Kloke, die in der Philharmonie selbst auftritt, ins Leben gerufen. Neben dem Konzertabend bietet das Festival zahlreiche Veranstaltungen: Workshops, Ausstellungen, Lesungen, Filme und Diskussionsrunden rund um das Thema Demokratie.

× Erweitern Foto: Promo

Am 20. Oktober finden in der Kulturkirche in Nippes zwei thematisch hochaktuelle und kompetent besetzte Gespräche statt. Zunächst sprechen Marcus Bensmann (CORRECTIV, u.a. Potsdam Recherche) und Joachim Frank (KStA) über den „AfD-Komplex und die Gefahr von Rechts“. Im Anschluss daran werfen Stephan Anpalagan und Burak Yilmaz einen Blick darauf, wie der Rassismus unsere Gesellschaft verändert – und was wir dagegen tun können.

Darüber hinaus lädt das Festival am 18. und 19. Oktober zu speziellen Führungen ins Museum Ludwig ein, die unter dem Titel „Art Chats“ die Beziehung zwischen Kunst und Demokratie beleuchten. Diese Führungen knüpfen an das europäische Projekt „Art in Democracy“ an und bieten spannende Einblicke in ausgewählte Kunstwerke.

„Wir unterstützen diese Initiative sehr gerne, denn sie verbindet Musik und Kultur mit dem wichtigen Thema Demokratie“, betont Produktmanager Sebastian Lenninghausen von der Privatbrauerei Gaffel.

Tickets und weitere Informationen zum Festivalprogramm sind auf der Homepage von Glow Up Cologne verfügbar: glowup-cologne.de/