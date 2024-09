GLOW UP · Demokratie feiern!

Diverse Künstler*innen setzen ein starkes Zeichen für die Vielfalt und unsere Demokratie

Mit dabei sind u.a. Brings, die Streetartisten von Urbanatix, Treesha, Becky Sikasa und Florian Weber. Moderation Yara Hoffmann.

Außerdem stellt sich die Organisation Stammtischkämpfer*innen im Rahmen des Konzertes vor. In ihren Workshops (bei GLOW UP am 19. und 20.10.) zeigen sie Handlungsmöglichkeiten auf, die uns dabei unterstützen, rechten und rassistischen Parolen im Alltag etwas entgegenzusetzen.

Alle weiteren Infos unter glowup-cologne.de