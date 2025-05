go.Center im Kölner HBF eröffnet

Am 13.05.25 hat go.Rheinland sein größtes Kundencenter eröffnet. Auf 114 Quadratmetern sind im Hauptbahnhof in Köln ab sofort drei Verkaufsschalter, darunter ein höhenverstellbarer Schalter für Reisende mit Mobilitätseinschränkungen, durch acht Mitarbeitende besetzt. Die Kommunikation kann sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache erfolgen. Das go.Center ist montags bis freitags von 7 Uhr bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 8 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Es befindet sich am Bahnhofsvorplatz (Domseite) und ist durch das Bahnhofsgebäude zugänglich.

Bis zum Herbst 2025 sollen insgesamt 18 go.Center in Betrieb gehen. Darunter sieben große – u. a. Köln Messe/Deutz, Bonn Hbf und Aachen Hbf – sowie elf kleinere Kundencenter. Die go.Center erstrahlen im modernen und freundlichen Look von go.Rheinland. Damit wird die Marke erstmals auch stationär für die Fahrgäste sichtbar.

Erhältlich sind in den go.Centern die Tickets für den Nahverkehr (Bus, Stadtbahn, Regionalexpress-, Regionalbahn- und S-Bahn-Linien) sowie für den Fernverkehr der Deutschen Bahn. Darüber hinaus erhalten Kund*innen Auskunft bei Fragen zu Abonnements und zum allgemeinen Mobilitätsangebot in der Region – so informieren die Mitarbeitenden in den go.Centern beispielsweise über die nächstliegende Mobilstation, geben Auskunft über P+R-Angebote und reservieren Fahrradstellplätze.

go.Rheinland-Geschäftsführer Marcel Winter begrüßte heute geladene Gäste und Medienvertreter*innen zur Eröffnung des größten go.Centers und betonte: „Dass wir unsere immer noch recht junge Marke go.Rheinland jetzt auch am Kölner Hbf und damit einem der zentralen Knotenpunkte NRWs und ganz Deutschlands stationär für die Fahrgäste sichtbar machen, ist ein echter Meilenstein. Im Zusammenspiel mit unseren neuen Fahrkartenautomaten und dem in Kürze startenden digitalen Vertrieb über eine eigene App, in der etwa das Deutschlandticket und der innovative Luftlinientarif eezy angeboten werden, finden alle Fahrgäste den für sie passenden Weg zum passenden Ticket."

go.Rheinlands stellvertretender Verbandsvorsteher und Landrat des Rhein-Sieg-Kreises, Sebastian Schuster, unterstrich die Bedeutung einer eng abgestimmten, regionalen Mobilitätspolitik: „Die Eröffnung des neuen go.Centers in Köln ist weit mehr als ein symbolischer Akt – sie ist ein Bekenntnis zur gemeinsamen Verantwortung für eine bürgernahe, nachhaltige Mobilität in unserer Region.“

Betrieben werden die go.Center und die neuen Fahrscheinautomaten im go.Rheinland-Gebiet von der Transdev Vertrieb GmbH. Im Jahr 2024 hatte go.Rheinland als Federführer einer gemeinsamen europaweiten Ausschreibung mit dem Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV), dem Zweckverband SPNV Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) und dem Zweckverband ÖPNV Rheinland-Pfalz SÜD (ZÖPNV RLP Süd) Aufträge für Vertriebsdienstleistungen an das Unternehmen vergeben.

Transdev Vertrieb Geschäftsführerin Judith Freksa freut sich ebenfalls über die gelungene Eröffnung: „Unser Team hat innerhalb kürzester Zeit in enger Abstimmung mit den Aufgabenträgern alles dafür getan, um diesen Meilenstein, die Eröffnung des größten go.Centers im Kölner Hauptbahnhof, zu erreichen. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir als Transdev Vertrieb GmbH zukünftig diese wichtige Verkaufsstelle betreiben dürfen.“

Die neuen, modernen Fahrscheinautomaten von go.Rheinland bieten die Möglichkeit, Fahrscheine schnell und unkompliziert zu erwerben, und verfügen über eine integrierte Reiseauskunft. So erhalten Fahrgäste auch außerhalb der Öffnungszeiten der Kundencenter verlässliche Informationen zu Verbindungen und Fahrpreisen.

Für Informationen, Hinweise, Störungen oder Beschwerden in Verbindung mit den go.Centern und Fahrscheinautomaten von go.Rheinland wurde eine Servicehotline eingerichtet, die ab sofort montags bis sonntags von 6:30 Uhr bis 22:30 Uhr unter der kostenfreien Nummer 0800/1800647 erreichbar ist.

Um die Kräfte für einen klimafreundlicheren Nahverkehr in der Region stärker zu bündeln, haben der Aachener Verkehrsverbund (AVV) und der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) Anfang des Jahres 2023 die Dachmarke go.Rheinland (vormals Nahverkehr Rheinland) ins Leben gerufen. go.Rheinland ist Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr, Fördergeber für Investitionen in den ÖPNV und den SPNV sowie Träger regionaler Mobilitätskonzepte im Rheinland. Im Rahmen seiner Verkehrsverträge übernimmt go.Rheinland vermehrt wirtschaftliche Aufgaben aus den Bereichen Vertrieb und Marketing.