go.Rheinland eröffnet Kundencenter in Brühl

go.Rheinland hat am 19.05.2025 in Brühl ein weiteres Kundencenter eröffnet. Das go.Center befindet sich in der Max-Ernst-Allee 2 am Standort des zuvor geschlossenen DB-Reisezentrums. Es verfügt über einen Serviceschalter, der montags bis freitags von 8 Uhr bis 12 Uhr sowie von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr besetzt ist. An Wochenenden bleibt das go.Center geschlossen. Die Kommunikation kann sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache erfolgen. Erhältlich sind in den go.Centern die Tickets für den Nahverkehr (Bus, Stadtbahn, Regionalexpress-, Regionalbahn- und S-Bahn-Linien) sowie für den Fernverkehr der Deutschen Bahn. Darüber hinaus erhalten Kund*innen Auskunft bei Fragen zu Abonnements und zum allgemeinen Mobilitätsangebot in der Region – so informieren die Mitarbeitenden in den go.Centern beispielsweise über die nächstliegende Mobilstation, geben Auskunft über P+R-Angebote und reservieren Fahrradstellplätze.

Bis zum Herbst 2025 sollen insgesamt 18 Kundencenter in Betrieb sein. Darunter sieben große – u. a. in Köln Hbf, Köln Messe/Deutz, Bonn Hbf und Aachen Hbf – sowie elf kleinere Kundencenter. Die go.Center erstrahlen im modernen und freundlichen Look von go.Rheinland. Damit wird die Marke erstmals auch stationär für die Fahrgäste sichtbar.

„Mit der Eröffnung unserer go.Center setzen wir als erlösverantwortlicher Aufgabenträger ein weiteres Zeichen für kundennahe Servicequalität und moderne Mobilitätsangebote in der Region“, so go.Rheinland-Geschäftsführer Marcel Winter. „Unser Hauptaugenmerk liegt in der bestmöglichen Beratung der Fahrgäste.“

Für Informationen, Hinweise, Störungen oder Beschwerden in Verbindung mit den go.Centern und Fahrscheinautomaten von go.Rheinland wurde eine Servicehotline eingerichtet, die ab sofort montags bis sonntags von 6:30 Uhr bis 22:30 Uhr unter der kostenfreien Nummer 0800/1800647 erreichbar ist.