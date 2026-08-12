go.Rheinland erweitert Serviceangebot

go.Rheinland bietet Reisenden in seinen go.Centern künftig noch mehr Service aus einer Hand: Ab sofort können die Fahrgäste an den Standorten Köln Hbf, Köln/Bonn Flughafen und Aachen Hbf auch Tickets für Fahrten mit FlixBus und FlixTrain erwerben. Damit erhalten Kundinnen und Kunden eine weitere persönliche Anlaufstelle für ihre Reiseplanung und den Ticketkauf.

Mit dem neuen Angebot ergänzen die go.Center ihr bestehendes Portfolio rund um Bus- und Bahnreisen um ein weiteres Fernverkehrsangebot. Besonders Menschen, die Wert auf persönliche Beratung legen oder ihre Tickets lieber vor Ort kaufen möchten, profitieren von dem erweiterten Service. Der Ticketverkauf erfolgt zunächst über die drei go.Center. Perspektivisch wird der Verkauf von FlixBus- und FlixTrain-Tickets bis Herbst 2026 auf alle go.Center-Standorte ausgeweitet.

Durch die Erweiterung des Angebots unterstreicht go.Rheinland den Anspruch, Mobilität für alle Menschen zugänglich und einfach nutzbar zu machen. Ob Nahverkehr, Fernverkehr, Bus oder Bahn: Die go.Center bündeln zahlreiche Mobilitätsangebote unter einem Dach.

Michael Vogel, Geschäftsführer go.Rheinland: „Mit unseren go.Centern bieten wir Fahrgästen persönliche Beratung und vielfältige Mobilitätsangebote aus einer Hand. Die Aufnahme von FlixBus und FlixTrain ist ein weiterer Schritt, um die go.Center als zentrale Anlaufstellen für Mobilität im Rheinland zu stärken.“