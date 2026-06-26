go.Rheinland gewinnt beim German Brand Award

Foto: Mathias von Kutzleben bei der Preisverleihungsgala des German Brand Awards in Berlin

Großer Erfolg für go.Rheinland: Die Imagekampagne „Wir sind dran.“ wurde beim diesjährigen German Brand Award gestern gleich zweifach ausgezeichnet. In der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation“ erhielt die Kampagne die Prädikate:

Winner „Brand Communication – 360° Campaign” sowie

Winner „Lighthouse Project of the Year”

Eine unabhängige, 17-köpfige Fachjury wählte die diesjährigen Preisträger aus 1.676 Einreichungen aus 18 Ländern aus. Der German Brand Award zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen für ganzheitliche Markenarbeit im deutschsprachigen Raum und stellt erfolgreiche Strategien, Kampagnen und kreative Leistungen in den Fokus.

Mut zur Offenheit im schwierigen Marktumfeld

Mit der Kampagne „Wir sind dran.“ setzte go.Rheinland bewusst auf einen unkonventionellen Kommunikationsansatz: Statt Herausforderungen im öffentlichen Nahverkehr zu beschönigen, stellte die Kampagne Transparenz, Verantwortung und konkrete Verbesserungsmaßnahmen in den Mittelpunkt.

In einem von Kritik an Verspätungen, Baustellen und Infrastrukturproblemen geprägten Umfeld positionierte sich go.Rheinland als aktiver Gestalter der Verkehrswende. Die Kampagne benannte bestehende Belastungen offen und verknüpfte sie konsequent mit Lösungsansätzen.

„Mit der Kampagne ‚Wir sind dran.‘ haben wir gezeigt, dass gute Markenarbeit nicht darin besteht, Probleme auszublenden, sondern sie sichtbar zu machen und Verantwortung zu übernehmen. Die Auszeichnung mit dem German Brand Award bestätigt unseren Ansatz, Transparenz als Stärke zu nutzen“, erklärt go.Rheinland-Geschäftsführer Michael Vogel und fügt hinzu: „Wir freuen uns, diesen Weg im Herbst mit einer Fortführung der Kampagne weiterzugehen.“

Echte Menschen im Mittelpunkt

Die crossmediale Kampagne wurde konsequent als 360-Grad-Ansatz umgesetzt – über alle klassischen und digitalen Kanäle hinweg. Darunter Großflächenplakate, Werbeflächen im Bahnhofsumfeld sowie Anzeigen auf Meta, YouTube, TikTok und im Amazon-Prime-Video-Umfeld. Während der Laufzeit von Mitte September bis Ende Oktober 2025 erzielte sie hohe Reichweiten und Interaktionen. Insgesamt wurden 16,4 Millionen Sichtkontakte und 13,9 Millionen Videoaufrufe erreicht.

Ein zentrales Element war die Fokussierung auf echte Mitarbeitende und Partnerunternehmen aus der Region, darunter Beschäftigte der DB InfraGO, der Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG), der wupsi GmbH, der Transdev Vertrieb GmbH und der MittelrheinBahn sowie aus dem Baustellenmanagement von go.Rheinland, die täglich an Planung, Ausbau und Betrieb des Nahverkehrs arbeiten. Gedreht wurde teils im laufenden Betrieb. Diese Authentizität stärkte die Glaubwürdigkeit, förderte das Vertrauen, machte komplexe Prozesse nachvollziehbar und verankerte die Marke in der Region.

Hintergrund:

Als Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Nordrhein-Westfalen sind der Zweckverband go.Rheinland und seine 100-prozentige Tochtergesellschaft, die go.Rheinland GmbH, zum Jahreswechsel 2023 aus dem Nahverkehr Rheinland (NVR) hervorgegangen. Der NVR wurde 2008 gemeinsam vom Aachener Verkehrsverbund (AVV) und vom Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) gegründet, um den SPNV in der Region zu planen, zu bestellen und zu organisieren.

Die Dachmarke go.Rheinland wurde ebenfalls zum Jahreswechsel 2023 von VRS und AVV eingeführt, um Kräfte zu bündeln und sich als Vorreiter und Taktgeber für eine moderne, zukunftsfähige Mobilität zu positionieren. Sie steht für Transparenz, Verlässlichkeit und Fortschritt und verfolgt das Ziel, die Verkehrswende in der Region Köln – Bonn – Aachen aktiv mitzugestalten und nachhaltig im Bewusstsein der Menschen in der Region zu verankern.