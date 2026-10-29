Auszeichnung für Imagekampagne

Die Imagekampagne „Wir sind dran.“ von go.Rheinland ist mit dem German Design Award 2027 ausgezeichnet worden. Die internationale Fachjury kürte die Kampagne in der Kategorie „Excellent Communication Design – Integrated Campaigns and Advertising“ zum „Winner“. Die Preisverleihung findet am 29. Januar 2027 auf der Messe Frankfurt zum Auftakt der internationalen Konsumgütermesse „Ambiente“ statt.

Der German Design Award zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen für Gestaltung und Kommunikation. Prämiert werden Projekte, die durch hohe gestalterische Qualität, innovative Ansätze und eine überzeugende Umsetzung Maßstäbe setzen.

Transparente Kommunikation überzeugte die Jury

Mit der Kampagne „Wir sind dran.“ hat go.Rheinland bewusst einen ungewöhnlichen Weg beschritten: Statt Herausforderungen im öffentlichen Nahverkehr auszublenden, stellte die Kampagne Transparenz, Verantwortung und konkrete Verbesserungsmaßnahmen in den Mittelpunkt.

In einem Umfeld, das von Diskussionen über Verspätungen, Baustellen und Infrastrukturprobleme geprägt ist, machte die Kampagne deutlich, woran täglich gearbeitet wird, um die Mobilität im Rheinland langfristig zu stärken. Dabei wurden Herausforderungen offen benannt und zugleich Perspektiven sowie Lösungsansätze aufgezeigt.

„Mit der Kampagne »Wir sind dran.« wollten wir zeigen, dass glaubwürdige Kommunikation dort beginnt, wo man Herausforderungen offen anspricht und Verantwortung übernimmt“, erklärt go.Rheinland-Geschäftsführer Michael Vogel. „Die Auszeichnung mit dem German Design Award bestätigt, dass dieser Ansatz nicht nur inhaltlich, sondern auch gestalterisch überzeugt hat.“

Authentische Einblicke in den Mobilitätsalltag

Ein prägendes Element der Kampagne war der Einsatz echter Mitarbeitender von Partnerunternehmen aus der Region und go.Rheinland. Zu sehen waren unter anderem Beschäftigte der DB InfraGO AG, der ASEAG, der wupsi GmbH, der Transdev Vertrieb GmbH und der MittelrheinBahn. Stellvertretend für viele weitere Beteiligte stehen sie alle täglich für Planung, Ausbau und Betrieb des Nahverkehrs.

Die teilweise im laufenden Betrieb entstandenen Aufnahmen verliehen der Kampagne eine hohe Authentizität und machten die Menschen sichtbar, die mit Herzblut an besserer Mobilität arbeiten.

Die crossmediale Kampagne wurde über klassische und digitale Kanäle ausgespielt, darunter Großflächenplakate, Werbeflächen im Bahnhofsumfeld sowie Anzeigen auf Meta, YouTube, TikTok und im Amazon-Prime-Video-Umfeld. Während der Laufzeit erzielte sie insgesamt 16,4 Millionen Sichtkontakte und 13,9 Millionen Videoaufrufe.

Bereits im Juni 2026 wurde diese Kampagne mit dem German Brand Award ausgezeichnet.

Hintergrund:

Als Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Nordrhein-Westfalen sind der Zweckverband go.Rheinland und seine 100-prozentige Tochtergesellschaft, die go.Rheinland GmbH, zum Jahreswechsel 2023 aus dem Nahverkehr Rheinland (NVR) hervorgegangen. Der NVR wurde 2008 gemeinsam vom Aachener Verkehrsverbund (AVV) und Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) gegründet, um den SPNV in der Region zu planen, zu organisieren und zu finanzieren.

Die Dachmarke go.Rheinland wurde ebenfalls zum Jahreswechsel 2023 von VRS und AVV eingeführt, um Kräfte zu bündeln und sich als Vorreiter und Taktgeber für eine moderne, zukunftsfähige Mobilität zu positionieren.