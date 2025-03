Eröffnungsstart der 18 Kundencenter

An den Standorten Köln-Mülheim und Troisdorf hat go.Rheinland heute seine ersten beiden go.Center eröffnet. Bis zum Herbst sollen insgesamt 18 Kundencenter in Betrieb sein. Darunter sieben große Kundencenter – u. a. in Köln Hbf, Köln Messe/Deutz, Bonn Hbf und Aachen Hbf – sowie elf kleinere Kundencenter. Die go.Center erstrahlen im modernen und freundlichen Look von go.Rheinland. Damit wird die Marke erstmals auch stationär für die Fahrgäste sichtbar. Erhältlich sind in den go.Centern die Tickets für den Nahverkehr (Bus, Stadtbahn, Regionalexpress-, Regionalbahn- und S-Bahn-Linien) sowie für den Fernverkehr der Deutschen Bahn. Darüber hinaus erhalten Kund*innen Unterstützung bei Fragen zu Abonnements und zum allgemeinen Mobilitätsangebot in der Region – so informieren die Mitarbeitenden der go.Center beispielsweise über die nächstliegende Mobilstation, geben Auskunft über P+R-Angebote und reservieren Fahrradstellplätze.

„Mit der Eröffnung unserer go.Center setzen wir als erlösverantwortlicher Aufgabenträger ein weiteres Zeichen für kundennahe Servicequalität und moderne Mobilitätsangebote in der Region“, so go.Rheinland-Geschäftsführer Marcel Winter. „Unser Hauptaugenmerk liegt in der bestmöglichen Beratung der Fahrgäste.“

Betrieben werden die go.Center von der Transdev Vertrieb GmbH. Im Jahr 2024 hatte go.Rheinland als Federführer einer gemeinsamen europaweiten Ausschreibung mit dem Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV), dem Zweckverband SPNV Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) und dem Zweckverband ÖPNV Rheinland-Pfalz SÜD (ZÖPNV RLP Süd) Aufträge für Vertriebsdienstleistungen an das Unternehmen vergeben. Im Rahmen dessen wurde Transdev auch mit dem personenbedienten Verkauf in den 18 go.Centern betraut. „Wir freuen uns sehr, an der Umsetzung dieses innovativen Projekts beteiligt zu sein“, so Martin Hörl, Geschäftsführer der Transdev Vertrieb GmbH.

Die go.Center in Köln-Mülheim und Troisdorf verfügen über jeweils einen Serviceschalter, der montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und von 12:30 bis 17:30 Uhr besetzt ist, an Wochenenden bleiben die go.Center geschlossen. Die Kommunikation kann sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache erfolgen.

Darüber hinaus hat go.Rheinland für eine noch bessere Erreichbarkeit eine neue Servicehotline eingerichtet, die ab sofort montags bis sonntags von 6:30 Uhr bis 22:30 Uhr für Informationen, Hinweise, Störungen und Beschwerden unter der Nummer 0800/1800647 erreichbar ist.

Um die Kräfte für einen klimafreundlicheren Nahverkehr in der Region stärker zu bündeln, haben der Aachener Verkehrsverbund (AVV) und der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) Anfang des Jahres 2023 die Dachmarke go.Rheinland (vormals Nahverkehr Rheinland) ins Leben gerufen. go.Rheinland ist Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr, Fördergeber für Investitionen in den ÖPNV und den SPNV sowie Träger regionaler Mobilitätskonzepte im Rheinland. Im Rahmen seiner Verkehrsverträge übernimmt go.Rheinland vermehrt wirtschaftliche Aufgaben aus den Bereichen Vertrieb und Marketing.