go.Rheinland und Kletterin Hannah Meul

Sie war 2022 Vize-Europameisterin im Bouldern und auch im Kletterweltcup schon mehrfach ganz vorne mit dabei: Hannah Meul. Die Sport- und Wettkampfkletterin ist vor den Toren Kölns in Frechen aufgewachsen und lebt heute in der Domstadt. Seit Kurzem hat Hannah Meul einen neuen Unterstützer: go.Rheinland ist eine Partnerschaft mit der 23-Jährigen eingegangen.

× Erweitern Foto: go.Rheinland GmbH/Smilla Dankert

Mit der Kooperation möchte go.Rheinland das Engagement für die Region verdeutlichen und den Bekanntheitsgrad der neuen Marke weiter stärken. Nachdem go.Rheinland im Herbst 2023 bereits eine Kooperation mit den Kölner Haien und im Frühsommer 2024 mit dem Olympiastützpunkt NRW/Rheinland eingegangen ist, intensiviert der Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in der Region sein Engagement im Bereich Sportsponsoring weiter. go.Rheinland-Geschäftsführer Marcel Winter: „Sponsoring im Bereich Sport macht für uns sehr viel Sinn. Da LeistungssportlerInnen Vorbildcharakter haben, kann es einen weiteren Push für den klimafreundlicheren öffentlichen Nahverkehr geben, wenn sie sich zur Mobilität mit Bus und Bahn bekennen. In unserem Kooperations-Portfolio auch eine Einzelathletin zu berücksichtigen, war uns wichtig und Hannah Meul ist mit mehr als 170.000 Followern eine sehr gute Wahl. Für die weitere Karriere wünschen wir ihr viel Erfolg und beim nächsten Mal klappt es bestimmt auch mit Olympia.“

Hannah Meul betont: „Ein gesunder Lebensstil sowie das Nutzen umweltverträglicher Verkehrsmittel als Beitrag zur Nachhaltigkeit sind für mich elementar. Dass go.Rheinland als Gestalter der Mobilität in meiner Heimatregion jetzt zu meinen Unterstützern gehört, freut mich daher sehr. Ich kann junge Menschen nur dazu aufrufen, es mir nachzumachen: Fahrt so oft als möglich Bus und Bahn.“

Den Fans der Kletterin, die Mitglied im Deutschen Alpenverein (DAV) Rheinland-Köln ist, wird go.Rheinland künftig an verschiedenen Stellen begegnen: so etwa auf der Trainings- und Wettkampfkleidung sowie in Hannah Meuls Social-Media-Präsenzen. Zudem plant go.Rheinland neben Werbekampagnen auch Fanaktionen mit der jungen Athletin. Die Partnerschaft wurde für zunächst zwei Jahre geschlossen.

Hintergrund go.Rheinland

Um die Kräfte für einen klimafreundlicheren Nahverkehr in der Region Köln – Bonn – Aachen stärker zu bündeln, haben der Aachener Verkehrsverbund (AVV) und der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) Anfang des Jahres 2023 die Dachmarke go.Rheinland als Nachfolger des Nahverkehr Rheinland (NVR) ins Leben gerufen. go.Rheinland ist Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr, Fördergeber für Investitionen in den ÖPNV und den SPNV sowie Träger regionaler Mobilitätskonzepte im Rheinland.