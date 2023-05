Es bleibt spannend rund um den Songpoeten mit Gitarre, Brille und Hut. 2023 ist wieder ein aufregendes Jahr. Die Sommerkonzerte mit großen Teilen der „Sing meinen Song-Band“ und einigen weiteren Champions-League-Musikern haben zwar seit Jahren Tradition. Der Sommer 2023 bringt aber außerdem viel neue Musik–das nächste Studioalbum erscheint im Herbst und es gibt vorab schon live nagelneue Songs und eine Bühnenshow, die alle Musikfanherzen höherschlagen lässt. Seit März präsentiert Gregor außerdem, gemeinsam mit Jeanette Biedermann, Samstag nachts das neue ARD-Format „Playlist of my Life“. Weitere TV-Auftritte sind bereits in Planung.

Neben all dem Neuen, kommen aber natürlich auch Altbekanntes nicht zu kurz. Songklassiker wie „Niemand“ und „Keine ist wie du“ fehlen natürlich auf keiner Open Air Bühne. Euch erwarten große Emotionen und ein Cross-Over aus zahlreichen Musikstilen von einem, der mit offenen Augen durch die Musikwelt geht und sich stets inspirieren lässt, ganz persönliche, neue Lieder zu erschaffen. Und in bester Songpoeten-Manier erzählt Gregor natürlich auch wieder viele Geschichten zwischen den Titeln. Unverkennbar und authentisch–einfach echt Gregor Meyle.

Gregor Meyle & Band, 03.06.. 20h, Eltzhof, St.-Sebastianus-Str 10, Köln, ab 45,90/25€

