Gremien von VRS und go.Rheinland konstituieren sich

In ihren ersten Sitzungen nach der Kommunalwahl im September 2025 haben sich die Verbandsversammlungen der Zweckverbände Verkehrsverbund Rhein-Sieg (ZV VRS) und go.Rheinland (ZV go.Rheinland) neu konstituiert. Beide Verbandsversammlungen bestehen aus Mitgliedern folgender Fraktionen: CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen sowie Einzelmitgliedern von Volt und AfD. Zum Vorsitzenden der VRS-Verbandsversammlung wurde Gerd Fabian (CDU, Rhein-Erft-Kreis) gewählt, zum Vorsitzenden der go.Rheinland-Verbandsversammlung Jörg Hamel (CDU, Kreis Düren).

Für den ZV VRS ist Sebastian Schuster (CDU), Landrat des Rhein-Sieg-Kreises, noch bis Frühjahr 2027 als Verbandsvorsteher im Amt. Zum Amtskollegen an der Spitze des ZV go.Rheinland wurde heute der Landrat des Kreises Euskirchen, Markus Ramers (SPD), gewählt. Er ist zudem stellvertretender VRS-Verbandsvorsteher. Zu seinen Stellvertretern als go.Rheinland-Verbandsvorsteher wählten die Delegierten der vertretenen Gebietskörperschaften Dr. Michael Ziemons (Oberbürgermeister der Stadt Aachen, CDU) zum 1. Stellvertreter, Sebastian Schuster zum 2. Stellvertreter und Dr. Ralf Nolten (Landrat des Kreises Düren, CDU) zum 3. Stellvertreter.

Als Vorsitzende der vorberatenden Ausschüsse wurden gewählt: Stefan Götz (CDU, Stadt Köln) als Vorsitzender des Hauptausschusses, Ralf Derichs (SPD, Kreis Heinsberg) als Vorsitzender des Vergabeausschusses, Rolf Beu (B90/Die Grünen, Stadt Bonn) als Vorsitzender des Betriebsausschusses. Die Aufsichtsräte der VRS GmbH und der go.Rheinland GmbH werden sich zu einem späteren Zeitpunkt konstituieren.

Die gute interfraktionelle Zusammenarbeit im Vorfeld der konstituierenden Sitzungen der Verbandsversammlungen trug Früchte: Alle Wahlen wurden einstimmig getroffen. Der Vorsitzende der VRS-Verbandsversammlung, Gerd Fabian, bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen und die konstruktive Sitzung: „Ich bin überzeugt, dies ist eine gute Grundlage für eine konstruktive und verantwortungsvolle Zusammenarbeit in der neuen Wahlperiode.“ Jörg Hamel als Vorsitzender der go.Rheinland-Verbandsversammlung ergänzte: „In der neuen Legislaturperiode stehen dem Nahverkehr große Herausforderungen bevor. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in den neu konstituierten Gremien und bin zuversichtlich, dass wir auch bei gelegentlich intensiven Diskussionen stets das Wohl der Fahrgäste im Blick haben werden.“

Der neuen VRS-Verbandsversammlung gehören 78 Vertreterinnen und Vertreter der Gebietskörperschaften aus dem VRS-Raum als ordentliche und stellvertretende Mitglieder an, der go.Rheinland-Verbandsversammlung 102 Mitglieder: Hier kommen neben 76 Mitgliedern aus dem VRS-Raum noch 26 kommunale Vertreterinnen und Vertreter aus dem Gebiet des Aachener Verkehrsverbunds (AVV) hinzu.