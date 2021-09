Groß, zentral, nah

Mit über 100 Ausstellern im Repertoire kehrt die „Made in Köln“ unter dem Motto „Handgemacht, Innovativ, Genussvoll“ zurück in den MediaPark. Upcycling, Zero Waste, Smart Living, Digital Services, Slowfashion & -Food: Auf der Veranstaltung erfährt man Trends aus der Region zuerst. Die Plattform präsentiert innovative Lösungen für jeden Lebensbereich – hier lernt man regionalen Konsum und Qualität zu verstehen und zu fördern.

Made in Köln, 16.10., 12-20h & 17.10., 11-18h, MediaPark 6, 10/5€, www.madeinkoeln-messe.de

