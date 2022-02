An Weiberfastnacht 2023 feiern bis zu 50.000 Jecke im RheinEnergieSTADION die größte Karnevalsparty am Rhein. Das Stadion ist auch bei Events für Gänsehaut-Momente bekannt und bietet beste Feierbedingungen sowie die nötige Sicherheit. „Die Idee zu Karneball kam durch die Berichterstattung zu Weiberfastnacht 2020“, sagt Wolfgang Pütz (Bonn steht Kopp) vom dreiköpfigen Veranstalter-Team der Jeckhochdrei GmbH, zu dem noch Jochen Gasser und Arda Kus (beide Jeck im Sunnesching) gehören. „Die Überlegung war, wie das Chaos in der Stadt entzerrt werden kann und den Leuten, die friedlich, sicher und zum überwiegenden Teil auch trocken feiern möchten, eine Location bietet.“

„Die großen Outdoor-Formate in Köln sind stets restlos ausverkauft“, ergänzt Mitveranstalter Jochen Gasser. „Der Bedarf ist also da und mit dem Lineup besteht auch die Chance, viele Jugendliche anzusprechen, die sich im Zülpicher Viertel aufhalten.“ Mit günstigen Ticketpreisen ab 17,90 Euro inkl. Fahrausweis im VRS Gebiet wird ein volksnaher Karneval für jedermann angeboten. Zudem gehen auch Business Seats in den Verkauf. Diese kosten 129,90 Euro inkl. Essen und aller Getränke.

Auf der Bühne stehen Brings, Kasalla, Cat Ballou, Querbeat, Bläck Fööss, Miljö, Höhner, Paveier, Klüngelköpp, Lupo und die Grüngürtelrosen. Auftritte von mehreren Tanzgruppen sind auch in Planung. Die Moderation übernimmt Lukas Wachten. Der Einlass erfolgt ab 9 Uhr. Programmstart ist um 10.30 Uhr. Die Veranstaltung endet um 17.30 Uhr. Die Jecken feiern auf den Rängen und im Innenraum, wo im Mittelkreis die große Center Stage steht. Somit gibt es von jedem Platz eine freie Sicht auf das Jecktakel. Es gibt ein umfangreiches Angebot an Essensständen. Gaffel Kölsch und weitere Produkte der Privatbrauerei Gaffel werden in den vorhandenen Kiosken und an vielen eigens aufgebauten Ständen ausgeschenkt. Die Jecken können sich also im Stadion rundum versorgen und müssen das Areal nicht verlassen. Eigene Verpflegungen können nicht mitgenommen werden.

Karneball - Weiberfastnacht im Stadion, 16.02.2023, 10.30h, RheinEnergieSTADION, weitere Infos und Tickets unter: www.karneball.koeln

