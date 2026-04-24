Großes Drohnen-Spektakel

Köln wird im Spätsommer 2026 um ein außergewöhnliches Kulturhighlight reicher: Am 4. und 5. September verwandelt sich die traditionsreiche Galopprennbahn in Weidenpesch in eine spektakuläre Open Air Bühne für die bisher größte Drohnenshow der Stadt. Mit 1.200 synchron gesteuerten Drohnen entsteht ein visuelles Gesamterlebnis, das moderne Technologie, Musik und Emotion auf einzigartige Weise verbindet.

Nach dem erfolgreichen Konzertsommer 2025 baut der Kölner Renn Verein 1897 e.V. sein kulturelles Profil konsequent weiter aus und positioniert die Rennbahn erneut als vielseitige Eventlocation für ganz Köln und Nordrhein-Westfalen. Im Fokus steht ein Erlebnis, das weit über den Galoppsport hinausstrahlt und neue Zielgruppen anspricht.

× Erweitern Foto: © Warner Bros / JKR

Im Mittelpunkt des Abends steht eine der größten Drohnenshows Europas: 1.200 synchronisierte, beleuchtete Drohnen verwandeln den Nachthimmel über dem Weidenpescher Park in ein spektakuläres visuelles Erlebnis. In präzisen choreografierten Formationen entstehen ikonische Szenen aus der Welt von Harry Potter™, begleitet von der bekannten Filmmusik sowie Originaldialogen.

Das Erlebnis beginnt bei Einbruch der Dunkelheit und wird durch einen Live-Auftritt eines Violinisten atmosphärisch aufgeladen. Ergänzend tragen die Besucher interaktive LED-Armbänder, die das Geschehen am Himmel visuell verlängern und das Publikum aktiv in die Inszenierung einbinden.

„Wir freuen uns sehr, dieses besondere kulturelle Highlight auf der Kölner Rennbahn umzusetzen und unseren Gästen ein Erlebnis zu bieten, das in dieser Form einzigartig in der Region ist“, sagt Philipp Hein. „Wir rechnen mit mehreren tausend Besucherinnen und Besuchern an beiden Veranstaltungstagen, die gemeinsam dieses außergewöhnliche Ereignis erleben werden.“

Neben dem visuellen Erlebnis setzt der Kölner Renn Verein auch kulinarisch Akzente: Im beliebten Hippodrom erwartet die Gäste ein exklusives Gourmetmenü für 65 Euro zuzüglich Getränke. In stilvollem Ambiente bietet sich hier ein besonderer Blick auf das Geschehen am Himmel und macht den Abend zu einem ganzheitlichen Erlebnis für alle Sinne.

Mit der Drohnenshow unterstreicht die Rennbahn ihre Rolle als kultureller Treffpunkt der Stadt. Die Verbindung aus Tradition, Innovation und Erlebnis schafft eine neue Form der Nutzung des Areals und stärkt die Position des Standorts als feste Größe im Veranstaltungskalender von Köln und Nordrhein-Westfalen.

Tickets sind limitiert. Interessierte können sich über die Plattform Fever vorab registrieren und Zugang zu den Verkaufsphasen erhalten.