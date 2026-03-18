Gründung der NetCologne Business

Mit NetCologne Business gibt das Kölner Unternehmen den Startschuss für eine neue Geschäftskundenmarke, die die digitale Entwicklung von Unternehmen in Köln und der Region gezielt vorantreibt. NetCologne Business bündelt erstmals Telekommunikations- und IT-Services für Geschäftskunden – von Glasfaser über Cloud-Lösungen bis hin zu Cybersecurity und KI-Anwendungen.

Datensouveränität als Wettbewerbsvorteil

„Die Nachfrage nach sicherer, regionaler Datenverarbeitung hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen – getrieben durch geopolitische Spannungen, strengere Regulierung und eine spürbare Zunahme professioneller Cyberangriffe“, sagt Timo von Lepel, Geschäftsführer der NetCologne. „Mit NetCologne Business bündeln wir unsere Kompetenzen und schaffen ein Angebot, das genau auf diese Entwicklungen reagiert. Digitale Sicherheit, Datensouveränität und die Verbindung aus TK- und IT-Expertise werden zunehmend zum wirtschaftlichen Erfolgsfaktor. Unser Ziel ist es, Unternehmen dafür bestmöglich aufzustellen – und damit die digitale Leistungsfähigkeit der gesamten Region nachhaltig zu stärken.“

360 Grad Lösung aus einer Hand

NetCologne Business kombiniert über 30 Jahre Erfahrung in Digitalisierung und Telekommunikation als Marktführer in Köln mit IT-Lösungen für rund 30.000 Geschäftskunden. Mit dem größten Glasfasernetz der Region, vier eigenen Rechenzentren und individuellen Cybersecurity-Lösungen schafft der neue Geschäftskundenbereich die Rahmenbedingungen, durch die Unternehmensdaten geschützt verarbeitet werden können. Das Sicherheitsverständnis geht dabei über klassische IT-Dienstleistungen hinaus und stellt die individuellen Risiken der Unternehmen in den Mittelpunkt. Ein wesentlicher Bestandteil der Sicherheitsarchitektur ist die Frage, wie technische Systeme und Mitarbeitende gleichermaßen geschützt und sensibilisiert werden können.

„Viele Cyberangriffe beginnen nicht mit einer technischen Schwachstelle, sondern mit der fehlenden Sensibilisierung von Mitarbeitenden im Umgang mit Phishing-Mails und anderen Social-Engineering-Angriffen“, erklärt Nadjibullah Rajab, Geschäftsführer der NetCologne IT Services. „Darum gehört für uns zur technischen Absicherung auch immer der Faktor Mensch: Wir setzen neben digitalen Schutzmaßnahmen und praxisnahen Belastungstests der IT-Systeme auch auf regelmäßige Mitarbeiterschulungen für Unternehmen zum Thema IT-Sicherheit und bieten diese als Service an. Mit Erfolg und stetig steigender Nachfrage.“

Lösungen von der Stange seien dabei längst überholt, wie Dominik Kremers, Bereichsleiter Geschäftskunden bei NetCologne aus der täglichen Arbeit mit Unternehmern weiß: „Die Anforderungen unserer Kunden werden immer komplexer und sie benötigen vor allem eines: Persönliche Beratung und ein Angebot, das auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Mit NetCologne Business können wir ge-nau das aus einer Hand liefern – von der leistungsstarke Internetanbindung per Glasfaser über Cloud-Speicher in unseren lokalen Rechenzentren bis hin zu umfassenden IT-Lösungen. Gleichzeitig profitieren unsere Kunden von der räumlichen Nähe: Wir sind mit eigenen Expertenteams in Köln präsent und können im Ernstfall sofort reagieren. Das ist der „näher-dran-Vorteil“, der uns von anderen Anbietern unterscheidet.“

Weitere Informationen gibt es online unter: www.netcologne-business.de