Grüngürtelrosen begeistern Fans

Mehr als 6.000 begeisterte Fans, 106 Sänger auf der Bühne und mehr als 50.000 Euro gespendet: Der vierte Sommergarten der Grüngürtelrosen hat den Kölner Tanzbrunnen in einen großen musikalischen Rosengarten verwandelt. Rund drei Stunden lang präsentierte Kölns größter Männerchor ein Programm mit insgesamt 13 Medleys und Mashups. Constantin Gold führte als „Chorfluencer“ durch den Abend, gab den musikalischen Takt vor und leitete die Grüngürtelrosen durch zahlreiche bekannte Songs.

Ein besonderer Moment war das „Minge-Pänz-Medley“. Dafür kamen 22 Kinder aus vier verschiedenen Chören zu den Grüngürtelrosen auf die Bühne. Gemeinsam sangen sie unter anderem „Du bist gut genug“ und „Tommi“. Wie immer unterstützten prominente Gäste den Sommergarten. Rapper Eko Fresh präsentierte gemeinsam mit den Rosen unter anderem „Jröne Papajeie“, „Kölsche Jung“ und „Bunte Brücke“. Timo Bäcker, der zuvor bereits das Vorprogramm gestaltet hatte, stand beim „Rosenmontags-Medley“ gemeinsam mit den Grüngürtelrosen auf der Bühne.

Für einen weiteren Höhepunkt sorgte Cat Ballou. Nachdem die Band zunächst einige ihrer eigenen Hits gespielt hatte, kam es zum gemeinsamen Finale mit den Grüngürtelrosen. Für „Hück steiht de Welt still“ hatte Constantin Gold eigens eine Chorversion arrangiert. Neben der Musik stand erneut der gute Zweck im Mittelpunkt. Der Erlös des Abends geht an „Wünschdirwas“. Der Verein erfüllt seit 1989 Herzenswünsche schwer und chronisch kranker Kinder. So kamen beim vierten Sommergarten mehr als 50.000 Euro zusammen. In den vergangenen vier Jahren haben die Grüngürtelrosen mit ihren Aktionen damit bereits mehr als 210.000 Euro für gemeinnützige Organisationen gesammelt.

Nach dem Konzert war der Abend noch lange nicht vorbei. Mehr als 1.000 Gäste feierten bei der Aftershow-Party weiter. Für die Musik sorgten Ben Randerath und 47_kö11sch.

Der Termin für die fünfte Ausgabe des Sommergartens steht bereits fest. Das Festival findet am 18. September 2027 wieder im Tanzbrunnen statt. Der Vorverkauf startet in Kürze.