Handlich, leicht und erfrischend

Gaffels Fassbrause gibt es ab sofort auch in der 0,33l-Dose. Zum Start sind die Sorten Zitrone und Pink Grapefruit im Drittelchen erhältlich.

Mit der Einführung erweitert Gaffel ihr Sortiment um ein praktisches Format. Die 0,33l-Dose ist aktuell das angesagteste Gebinde in den Regalen: leicht, handlich und ideal für viele Gelegenheiten – ob auf Festivals, nach dem Sport oder als unkomplizierte Erfrischung zwischendurch.

„Mit der neuen 0,33l-Dose bringen wir Gaffels Fassbrause in ein Format, das perfekt in den Alltag passt“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR von Gaffel. „Damit bieten wir pure Erfrischung für jeden Moment an.“

Gaffel hat ihrer Fassbrause eine eigene, original rheinische Note verpasst. Sie steht für natürliche Zutaten und authentischen Geschmack. Die Rezepturen kommen ohne künstliche Aromen und Zusätze aus. Die Sorten Zitrone, Orange und Pink Grapefruit basieren auf einer Mischung aus Limonade und Gaffel Kölsch alkoholfrei (0,0 %). Ergänzt werden die Rezepturen durch natürliche Aromen, Traubenzucker, Folsäure sowie Vitamin B und C. Die Sorte Apfel naturtrüb ist unfiltriert und enthält den Saft ausgewählter deutscher Apfelernten. Durch den Citra-Hopfen bekommt sie eine fein-fruchtige Note.

Pink Grapefruit ist nach dem sehr erfolgreichen Start im vergangenen Jahr eine konsequente Erweiterung des Sortiments und unterstreicht die Weiterentwicklung von Gaffels Fassbrause.

Alle vier Sorten sind weiterhin in der 0,33l-Flasche erhältlich. Zusätzlich gibt es Zitrone auch in der 0,5l-Dose. Mit dem neuen Drittelchen ergänzt Gaffel das Sortiment um ein weiteres Format für den unkomplizierten Genuss unterwegs. Pure Erfrischung kommt aus Köln.