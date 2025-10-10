HEAVENUE Cologne – zurück am Belgischen!

Nach drei Jahren Pause feiert die HEAVENUE Cologne ihr großes Comeback: Vom 17. November bis 23. Dezember 2025 verwandelt sich der Friesenplatz im Belgischen Viertel in ein einzigartiges Weihnachtswunderland mit Glühwein, kulinarischen Highlights und einem außergewöhnlichen Bühnenprogramm.

Für Veranstalter Thomas Fasshauer und sein Team von der Chicos Event GmbH geht damit ein großer Wunsch in Erfüllung: „Wir sind überglücklich, dass wir für unsere HEAVENUE endlich ein neues Zuhause gefunden haben – und das direkt im Herzen von Köln. Die neue HEAVENUE wird größer und noch schöner als zuvor!“, so Fasshauer.

Ein Weihnachtsmarkt der besonderen Art Besucher*innen aus Köln und aller Welt dürfen sich auf ein unverwechselbares Erlebnis und einige Highlights freuen:

Das HEAVEN & HELL-Glühweinhaus mit knapp 200 Sitzplätzen innen und außen

ein 10 Meter langer Brunnen mit spektakulären Wasserfontänen

der drehende Weihnachtsbaum als funkelndes Highlight

Auf der liebevoll dekorierten Bühne erwartet das Publikum täglich ein abwechslungsreiches Programm mit lokalen und nationalen Künstler*innen, Bands und Special Acts.

Genuss, Design und Community

Die HEAVENUE bietet auf dem rund 2.000 m² großen Friesenplatz neben Bio-Glühwein, heißen Cocktails und außergewöhnlichen Food-Konzepten auch zahlreiche Händlerstände. In den pastellfarbenen Markthütten finden Besucher*innen besondere Geschenkideen, stylische Interior-Pieces und ausgewählte Produkte mit Herz und Haltung. Das Glühweinhaus bietet sich als ideale Location für Firmen -und Gruppen-Weihnachtsfeiern an - Tischreservierungen werden gerne entgegengenommen.

Mit über 200.000 Besucher*innen pro Saison wird die HEAVENUE wieder zum WinterHotspot Kölns – weltoffen, kreativ und direkt am Belgischen Viertel.

HEAVENUE Cologne, 17.11. – 23.12.2025, Ö: Mo-Do & So 11–22h, Fr-Sa 11–23h (geschlossen am Totensonntag), Limburger Straße/Ecke Friesenplatz, www.heavenue.de