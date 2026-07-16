Herausragende Unternehmensjubiläen in Köln

Foto v.l.n.r.: Sascha Linden, CFO KD, Nina Luig, CEO KD, Ulrich Voigt, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse KölnBonn, Oberbürgermeister Torsten Burmester, Dr. Stefan Koch, CEO Klosterfrau

Stellvertretend für die drei Kölner Unternehmen Klosterfrau Group, KölnDüsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt GmbH (KD) und Sparkasse KölnBonn haben sich am 15. Juli 2026 drei Vertreterinnen und Vertreter in das Goldene Buch der Stadt Köln eingetragen. Anlässlich ihres jeweils 200-jährigen Unternehmensjubiläums empfing Oberbürgermeister Torsten Burmester die drei Unternehmen auf der Piazzetta des Historischen Rathaus.

Eine besondere Auszeichnung der Stadt Köln

Der Eintrag in das Goldene Buch ist eine der höchsten Auszeichnungen der Stadt Köln. Damit ehrt sie die drei Unternehmen für ihre langjährige Präsenz, ihr beständiges Engagement und ihre unternehmerische Kontinuität. Zugleich würdigt sie ihren wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Stärke, zur Vielfalt und zur Zukunftsfähigkeit des Standorts Köln.

„Die Klosterfrau Group, Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt und die Sparkasse KölnBonn blicken auf jeweils 200 Jahre Erfolgsgeschichte zurück. So unterschiedlich die Unternehmen sind, so sehr haben sie doch gemeinsam, dass sie sich durch jede Ära und jede Krise zu manövrieren wussten. Sie haben Chancen erkannt, sich niemals auf dem Erreichten ausgeruht, sondern sich laufend transformiert und angepasst. Meine Gratulation hierzu!“, sagt Torsten Burmester, Oberbürgermeister der Stadt Köln.

Verbundenheit zur Stadt Köln

Seit zwei Jahrhunderten prägen die Klosterfrau Group, die KD und die Sparkasse KölnBonn das Leben in Köln auf unterschiedliche Weise – wirtschaftlich, gesellschaftlich und als verlässliche Partner der Menschen in der Region. Entsprechend groß war die Freude der Vertreterinnen und Vertreter der Unternehmen über diese besondere Ehrung.

„Dass Klosterfrau, die Sparkasse KölnBonn und die KD dieses Jubiläum gemeinsam begehen, zeigt: Auch wenn unsere Unternehmen ganz unterschiedliche Aufgaben erfüllen, verbindet uns etwas Wesentliches: die Liebe zur Stadt Köln“, sagt Klosterfrau CEO, Dr. Stefan Koch.

Nina Luig, CEO Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt GmbH: „Nachhaltiger Erfolg entsteht nicht dadurch, dass alles gleichbleibt. Erfolg entsteht durch die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, ohne die eigenen Werte aus den Augen zu verlieren.“

Ulrich Voigt, Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse KölnBonn: „Diese Ehrung verstehen wir auch als Ansporn: Wir übernehmen Verantwortung für die Gegenwart und gestalten die Zukunft – für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Kundinnen und Kunden und für die Stadt Köln.“

Über das Goldene Buch der Stadt Köln

Das Goldene Buch der Stadt Köln wurde 1897 vom Kölner Hof-Goldschmied Gabriel Hermeling gefertigt. Seitdem tragen sich herausragende Gäste in das Goldene Buch ein.

Über die Klosterfrau Group: Die Klosterfrau Group ist aus dem 1826 von der Klosterfrau Maria Clementine Martin in Köln gegründeten Unternehmen entstanden. Die Klosterfrau Group bildet inzwischen das gemeinsame Dach für Unternehmen in den Bereichen Consumer Healthcare, Medical, Contract Manufacturing und Cosmetics. Zentrale Services wie Finanzen, Controlling, Personal, IT und viele mehr sind am Gründungsstandort und Hauptsitz in Köln angesiedelt. Tradition und Innovation prägen die Kultur der Klosterfrau Group und bilden eine wertvolle Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft. Mit rund 1.500 Mitarbeitern an 11 Standorten in Europa ist die Klosterfrau Group eine treibende Kraft in der Gesundheitsbranche.

Über die Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt GmbH: Die Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt GmbH (KD) ist das älteste und traditionsreichste Binnenschifffahrtsunternehmen Deutschlands. Seit 1826 verbindet das Unternehmen Menschen, Städte und Regionen entlang des Rheins. Mit einer modernen Flotte von 15 Schiffen, die Platz für 250 bis 1.650 Gäste bieten, ist die KD Marktführerin auf dem Rhein und bietet Linien-, Ausflugs- und Eventfahrten sowie exklusive Charterangebote zwischen Köln/Düsseldorf und Mainz an. Im Jahr 2026 feiert die Köln-Düsseldorfer ihr 200-jähriges Bestehen.

Die Sparkasse KölnBonn geht auf die 1826 gegründete Stadtsparkasse Köln zurück und entstand in ihrer heutigen Form 2005 durch die Fusion mit der Sparkasse Bonn. Mit rund 3.500 Mitarbeitenden begleitet sie mehr als die Hälfte der Menschen in Köln und Bonn sowie fast jedes zweite Unternehmen aus der Region. Neben Finanzdienstleistungen, Produkten und Services prägen Nachhaltigkeit, regionale Verantwortung und gesellschaftliches Engagement das Selbstverständnis der Sparkasse KölnBonn. Im Jubiläumsjahr 2026 wird dieses Engagement unter dem Motto „Füreinander Hier“ weitergeführt.