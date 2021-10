Herbstnachtfahrt der Kölner Seilbahn

Die Kölner Seilbahn lädt am Samstag, 09. Oktober, erneut zur Herbstnachtfahrt ein. Bis Mitternacht können die Fans und weiteren Gäste mit den Gondeln über den Rhein schweben; letzter Einstieg an den beiden Seilbahn-Stationen „Zoo“ und „Rheinpark“ ist um 23.45 Uhr. Es gelten die normalen Fahrpreise. Dieses noch neue Angebot wurde im vergangenen Jahr geboren. Dem Seilbahn-Team war sehr schnell klar, dass die Kölner und ihre Gäste in der Corona-Situation auf viele Reiseziele verzichten und dass die Seilbahn besondere „Erlebnisse daheim“ ermöglichen müsse. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr, findet die Herbstnachtfahrt auch in diesem Jahr statt. Die Fahrgäste schätzen das Erlebnis, wenn die Bäume im Rheinpark herbstlich leuchten, die Sonne um 18.52 Uhr vielleicht in schönsten Farben untergeht und später die Sterne funkeln.

Herbstnachtfahrt, 09.10., letzte Fahrt um 23.45 Uhr, Kölner Seilbahn, weitere Informationen unter www.koelner-seilbahn.de

