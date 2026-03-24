Große Freude in Köln-Raderthal. Sally Halbritter, Produktmanagerin von Gaffel, übergab einen Spendenscheck an Diplom-Psychologin Alexandra Geißler-Wölfle (l.) sowie Diplom-Pädagogin Stefanie Daniel (r.) vom Team der Süßen Zitronen. Der Verein gehörte zum vierten Herzensprojekt der Familienbrauerei. Süße Zitronen unterstützt Familien mit behinderten Kindern, die im Alltag vor besonderen Herausforderungen stehen. Ziel ist es, betroffene Familien zu entlasten und Räume für Austausch, Begegnung und gegenseitige Unterstützung zu schaffen. Dazu bietet der Verein individuelle Beratung, konkrete Hilfsangebote und ein großes Netzwerk an.

Gaffel fördert dieses Engagement im Rahmen der Herzensprojekte. Dafür wurde eine limitierte Sonderedition von 1.111 Gaffel Kölsch-Flaschen mit eigens gestaltetem Etikett aufgelegt. Die Edition war im Gaffel Shop erhältlich. Für jede verkaufte Flasche wurde ein Euro gespendet. „Mit unseren Herzensprojekten möchten wir gezielt Initiativen unterstützen, die das Leben in unserer Stadt konkret verbessern“, sagt Sally Halbritter. „Süße Zitronen zeigt eindrucksvoll, wie aus Eigeninitiative nachhaltige Hilfe entsteht und wie wichtig Gemeinschaft für betroffene Familien ist.“

Die Spendenerlöse fließen direkt in Beratung, Familienaktionen und Inklusionsprojekte des Vereins. So können bestehende Angebote weiterentwickelt und neue Projekte umgesetzt werden. „Die Unterstützung hilft uns, unsere Arbeit auszubauen und noch mehr Familien zu erreichen“, sagt Alexandra Geißler-Wölfle. „Es ist schön zu sehen, wie viel Zusammenhalt in Köln möglich ist, wenn sich Menschen für andere einsetzen.“