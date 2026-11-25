Vor der Volksbühne am Rudolfplatz hat Henning Krautmacher am Dienstag den dritten Oldtimer-Bulli von Liebe Deine Stadt-Touren auf den Namen „Köbes“ getauft. Als kölsches „Weihwasser“ kam FRÜH Kölsch zum Einsatz. Der restaurierte VW-Bulli ergänzt die beiden Fahrzeuge „Pitter“ und „Mariele“, die bereits für Stadtrundfahrten in Köln unterwegs sind.

Der Taufort knüpft an die Geschichte der ersten beiden Bullis an. Peter Millowitsch taufte 2021 den ersten Wagen auf den Namen „Pitter“, seine Schwester Mariele gab dem zweiten Bulli ihren Namen. Mit „Köbes“ bekam das Duo vor dem ehemaligen Millowitsch-Theater Zuwachs. Der Name ist eine Hommage an die Köbesse und Köbinen, die mit ihrer direkten Art und ihrem Humor die Kölner Brauhauskultur prägen.

Taufpate Henning Krautmacher kennt die Rolle des Köbes aus dem Musical „Himmel und Kölle“ und der TV-Serie „Rentner-Cops“. Für die Wiederaufnahme des Musicals schrieb der frühere Höhner-Sänger das Lied „Hier kommt der Köbes“. „Es ist eine kleine, aber auch sehr effektive Rolle, in der das Wir-Gefühl der Stadt transportiert wird“, sagt Krautmacher über seine Bühnenrolle.

Die Taufe war Teil des Auftakts zum „Internationalen Tag des Köbes“, den das Team von „Himmel und Kölle“ ins Leben gerufen hat. Zum Programm gehörte auch die erste Auszeichnung zum „Köbes des Jahres“. Sie ging an Olaf Goebbels vom Brauhaus „Em kölsche Boor“ am Eigelstein.

Über Liebe Deine Stadt-Touren

Liebe Deine Stadt-Touren ist eine Marke der Kölner ad.letics GmbH. Das Angebot reicht von geführten Stadtrundfahrten durch die Veedel über Touren zum 1. FC Köln und Karaoke-Touren bis zu den XMAS-Touren. Für private Gruppen und Firmen sind individuelle Fahrten mit bis zu 24 Personen in drei Bullis möglich. www.liebedeinestadt-touren.de