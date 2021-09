High-Tech Augenoptik

Bereits seit Mai 2021 gibt es ein weiteres ZEISS VISION CENTER in Deutschland – und das direkt hier in Köln. Bei Augenoptiker Per Wiebelhaus, Betreiber und Inhaber des Centers, lässt sich Augenoptik künftig neu erleben. Das Konzept der ZEISS VISION CENTER ist ein ganzheitlicher Ansatz, bei dem Design, Prozesse und Ausstattung aus einem Guss sind. Die Optikerin oder der Optiker nimmt sich in einer perfekt abgestimmten ZEISS Umgebung Zeit für die Kundschaft und die Seh-Analyse, erörtert präzise, welche Brillenglaslösungen für die Kundin oder den Kunden optimal sind, wählt diese aus und passt sie an. Dazu werden vernetzte High-Tech Instrumente von ZEISS verwendet und Brillengläser für höchste Ansprüche angeboten. ZEISS unterstützt die Augenoptik-Partner dabei, diesen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen, der zum 21. Jahrhundert und den Anforderungen moderner Konsumentenschaft passt.

„Wer mich als Person und als gelernten Optiker und Optometristen kennt, weiß, dass ich das Besondere, die Herausforderung und das Individuelle suche“, beschreibt sich Per Wiebelhaus als Inhaber des ZEISS Vision Centers in Köln. „Mich hat es in der Augenoptik immer gereizt, neue Wege zu gehen und mutig nach vorne zu schauen. Die Eröffnung des ZEISS Vision Centers ist für mich ein weiterer Meilenstein, bei dem der Kunde im Mittelpunkt steht und ist für mich in einer derzeit sehr bewegten Branche genau der richtige, nächste konsequente Schritt“, so Wiebelhaus weiter.

Weltweites Erfolgsmodell

Derzeit wurden bereits mehr als 200 ZEISS Vision Center in 20 Ländern weltweit eröffnet, darunter vierzehn in Deutschland. Inhaberschaft verbleibt beim Augenoptiker. Er geht dabei eine enge Partnerschaft mit ZEISS ein und übernimmt das Konzept der ZEISS Seh-Analyse, das Design der Stores sowie die ZEISS Instrumente und Systeme für die Augenoptik. Regelmäßige Trainings garantieren, dass die hohen ZEISS Qualitätsstandards des Augenoptikers stets eingehalten werden können.

Die Sehanalyse ist Kern des Konzeptes

„Die ZEISS Seh-Analyse bildet den Kern für eine strukturierte und systematische Analyse der Sehfähigkeiten und der Bedürfnisse des Konsumenten“, sagt Maik Hartung, Head of Business Development, ZEISS Vision Care Deutschland. „In einem ZEISS Vision Center spielt sich das natürlich in einer ansprechenden und exklusiv gestalteten Umgebung ab. Der Besuch in einem Augenoptikfachgeschäft wird zu einem echten Erlebnis.“

Die Schritte der Sehanalyse umfassen neben der Analyse individueller Sehgewohnheiten und der Auswahl passender Brillengläser, unter anderem eine objektive und subjektive Präzisionsmessung der Sehfähigkeit als auch Fassungsauswahl, digitale Ermittlung der Zentrierdaten und Brillenübergabe.

Mehr als Innenarchitektur: ein Design für die Augenoptik

Was in vielen Einzelhandelsbereichen schon alltäglich ist, bieten ZEISS Vision Center in der Augenoptik: ein ausgezeichnetes, einladendes Shop-Design. Der Architekt Elmar Gauggel entwirft jedes einzelne ZEISS Vision Center und stellt dabei den Konsumenten und seine Sehanalyse in den Mittelpunkt. Dafür haben ZEISS Vision Center seit 2012 schon zahlreiche Preise erhalten wie den iF Communication Award (D) und den Best Architects Award für das ZEISS Vision Center in Berlin. Auch die Instrumente wie der ZEISS i.Profiler und die digitalen Plattformen wurden bereits mehrfach international für ihr Design und ihre Anwenderfreundlichkeit ausgezeichnet.

Den gesamten Prozess erleben

Ziel ist es, dass Verbraucherinnen und Verbraucher den Blick neben der Auswahl ihrer Fassung auf die Refraktion und Brillenglasauswahl richten. Beide sind essentiell für gutes Sehen. Für die individuell optimal passende Brille braucht es fachkundige Beratung durch den Augenoptiker und die aktive Beteiligung des Käufers bei der Auswahl. Denn ein Marken-Brillenglas kann heute viel mehr leisten als die Sehkorrektion. Es kann das Auge in vielen Fällen besonders unterstützen. „Klare ZEISS Kunststoffbrillengläser werden zum Beispiel mit ZEISS UVProtect ausgeliefert“, so Hartung weiter. „Damit kann der Brillenträger seine Augen vor der schädlicher UV-Strahlung schützen.“ Dank der genauen Sehanalyse kann der Optiker aber auch Brillengläser empfehlen, die zum Beispiel für das Autofahren oder den Arbeitsplatz optimiert sind.

