Highlight der Winterzeit kommt wieder

64 Lichtensembles mit rund 1.400 Einzelfiguren – mehr als 4.000 LED-Lichter und über 15.000 Meter LED-Lichterketten – auf 20 Hektar Zoogelände: die China Lights sind mit eindrucksvollen Zahlen bald zurück am Rhein. Es ist die sechste Auflage des Illuminationsspektakels für die ganze Familie. Das Lichterfest begeisterte bei den vorherigen fünf Ausgaben rund eine halbe Million Menschen. Im Mittelpunkt stehen auch dieses Mal stimmungsvoll illuminierte Tier- und Phantasiefiguren im asiatischen Stil – verteilt über den gesamten Zoo. Mit den China Lights schließt der Kölner Zoo sein Jubiläumsjahr ab. 2025 feiert er sein 165-jähriges Bestehen.

Wo Mammut auf T-Rex trifft

Die China Lights 2025/26 sind in verschiedene neue Themenbereiche gegliedert: Los geht es mit dem Willkommens-Areal, in dem die China Lights-Gäste mitgenommen werden zu einer schillernd-schönen Reise in die Welt von leuchtenden Insekten, Amphibien und Echsen. Es folgt das Themen-Special „Schnee-Plateau“ mit riesigen Bären und Steinzeit-Mammuts. Zum Abschluss tauchen die China Lights-Gäste in eine geheimnisvolle Dschungelwelt ein mit exotisch-bunten Vögeln und Affen. Die China Lights-Macher haben zudem an vielen Stellen Figuren längst ausgestorbener Tiere in den Parcours integriert – so z.B. Wollnashorn, Dodo, Säbelzahntiger oder Höhlenbär. Das sorgt für besondere Wow-Effekte und eine eindrucksvolle Reise in die Vergangenheit.

Gleichzeitig wird damit an die ebenfalls derzeit im Zoo laufende Dinoworld-Sonderschau mit lebensechten Figuren ausgestorbener Dinos wie T-Rex oder Triceratops angeknüpft. „Wir machen mit all diesen leuchtenden, ausgestorbenen Tieren auf das derzeitige Artensterben aufmerksam. Wir wollen Menschen auch mit diesen Figuren dazu bewegen, sich für den Erhalt der Artenvielfalt einzusetzen“, so Prof. Theo B. Pagel, Vorstandsvorsitzender des Kölner Zoos.

Die Licht-Designer haben passend dazu die XXL-Dino-Exponate kunstvoll in ihr Beleuchtungskonzept miteinbezogen – das ist ein einmaliger Anblick exklusiv in der China Lights-Zeit! Highlight auf der großen Wiese in der Zoo-Mitte ist eine hell leuchtende Urzeitlandschaft mit einem wechselfarbigen, 12 Meter hohen Vulkan, der einen in dieser Form einzigartigen Kontrast zum direkt danebenstehenden, 30 Meter langen Argentinosaurus bietet. „Wir haben uns bei den neuen China Lights wieder viel Neues einfallen lassen. Es ist ein Parcours entstanden, den Köln und das Rheinland so noch nicht gesehen haben“, sagt Christopher Landsberg, Vorstand des Kölner Zoos. „Auch die Figuren unserer Dino-Sonderschau, die seit April ein großer Publikumsmagnet sind, wirken nochmals ganz anders und ganz neu inszeniert. Es ist toll, was hier entstanden ist.“

Die Aufbauarbeiten starten im November 2025. Die Lichtdesigner bauen im Zoo insgesamt 64 Leuchtformationen auf, die sich aus rund 1.400 Einzelfiguren zusammensetzen. Rund 4.000 LEDs und 15.000 Meter LED-Lichterketten werden dafür eingesetzt. Herausragende Figuren sind das 10 Meter breite und 7 Meter hohe Greeting-Gate, der XXL-Mosasaurier, der täuschend echt aus dem Zoo-Weiher auftaucht, XXL-Mammut- und Höhlenbär-Ensembles, überlebensgroße Chamäleons und Baumkängurus und die Vulkanlandschaft in der Mitte des Zoos. Hingucker auf der Wiese vor dem Zoohaupteingang ist die 25 Meter lange und acht Meter hohe Riesenschlange, die sich durch ein Mega-Reisfeld schlängelt.

Von Schmetterlingen und Rieseneulen – Mitmach-Aktionen für Klein & Groß

Publikums-Magneten sind die interaktiven Figuren – in diesem Jahr sind es zehn Mitmachstationen für Groß und Klein und damit so viele, wie noch nie zuvor. So können China Lights-Gäste z.B. durch Tanzbewegungen Blumen und Schmetterlinge zum Leben erwecken, im Leucht-Magic Wheel“ festen Halt unter den Füßen bewahren, mitten durch eine Rieseneule flanieren oder an Leucht- und Nadelwänden eigene Botschaften hinterlassen. Sich selbst ins richtige Licht rücken China Lights-Fans bei einem der verschiedenen Foto-Spots, bei denen man z.B. in einem Dinosaurier-Maul Platz nehmen oder Foto-Grüße mit der Nachbildung von FC-Maskottchen, Geißbock „Hennes IX“, versenden kann.

Der Lichterparcours mit umweltfreundlichen LED-Leuchten erstreckt sich über das gesamte Zoogelände. Kulinarische Angebote der Zoo-Gastronomie und Fotopoint-Aktionen des Zoo Shops runden das Event für die ganze Familie ab.

Die China Lights beginnen am 12. Dezember 2025 und enden am 1. Februar 2026.

Der Parcours-Verlauf und seine Höhepunkte im Einzelnen:

Der Lichter-Parcours startet vor den Zoo-Toren. Dort wird es imposant. Auf der Wiese am Haupteingang begrüßt erstmals eine Riesen-Leuchtschlange in bunten Farben die Gäste. Der eigentliche Rundgang startet mit dem Einmarsch durch das XXL-Eingangstor mit exotischen Echsen – ein tierischer Türöffner ins Reich der Illuminationskünste. Gäste durchwandeln im Anschluss einen 60 Meter langen Korridor aus illuminierten Riesenblättern und Schmetterlingen und flanieren danach an XXL-Gottesanbeterinnen und Fröschen vorbei. Ein echter Hingucker sind auch Riesen-Gürteltiere und Löwenäffchen.

Faszinierende Schnee-Plateaus: Direkt danach tauchen die Gäste in die geheimnisvolle Welt der Tiere ein, die (einst) die Kälte liebten. Willkommen bei Mammuts, Säbelzahntigern, Dickhornhirsch, Schattenwolf und Wollnashorn – allesamt Tiere, die einstmals auf der Erde wohnten und auf neue Art im Kölner Zoo zum Leben erweckt werden.

Dschungel-Erlebniswelt: Auf die Kälte folgt die Wärme – mit Exponaten zu Tieren, deren Heimat in den Tropen liegen. Im Mittelpunkt steht eine überdimensionale Vulkanlandschaft, die passend zur aktuell laufenden Dinoworld-Sonderschau die große Wiese in der Mitte des Zoos in eine mystische Urzeitlandschaft verwandelt. Hinzukommen magische Tropen-Tiere wie Paradiesvögel, Baumkängurus, Lemuren und Riesen-Eidechsen.

165 Jahre Kölner Zoo: Die China Lights sind einer der Höhepunkte und Abschluss des 165-jährigen Jubiläums, das der Zoo in diesem Jahr begeht. Weitere Geburtstags-Highlights sind die noch bis Ende 2026 laufende Dinoworld-Sonderschau mit 24 lebensechten Großskulpturen, die exklusiv in der Zeit der abendlichen China Lights auf spektakuläre Art in die Lichtershow integriert und neu illuminiert werden. Außerdem hat der Kölner Zoo erstmals in seiner Geschichte aus Anlass seines Jubiläums ein eigenes Panini-Album erstellt.

INFO China Lights, 12.12.2025 – 01.02.2026, tgl. 17:30-21h (außer Heiligabend und Silvester), Kölner Zoo, Riehler Str. 173, 50735 Köln, Tickets: Online (inkl. VRS) Datumsgeb.: Erw. 24€, Ki 12€, U3 frei; Gutschein: Erw. 28€, Ki 15€, U3 frei; Kombi (ohne VRS, Zookasse bis 16:30, Zoo + China Lights): Erw. 42€, Ki 20€, U3 frei; Aktionen: 12.–19.12.2025 −15% (Code „chinalights15“, nur Online, nur datumsgeb.); Extra: Panini-Album 3€ p. Ticket; Rabatte: Jahreskarte/Förderverein −15% (nicht kombinierbar, nicht fürs Kombi), www.koelnerzoo.de