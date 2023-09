Hingucker sorgt für große Spendenbereitschaft

Als eine echte Attraktion erwies sich der überlebensgroße Gaffel Wiess-Kasten auf dem Lenauplatz. Der dortige Kiosk wurde während des Schlemmer- und Abendmarktes in eine türkisfarbene Wiess-Kiste eingekleidet. Gaffel Wiess wurde dann gegen eine Spende an die Besucher ausgegeben.

Die Erlöse gehen größtenteils an den gemeinnützigen Kölner Verein Small Changes und das Peace Matunda Kinderzentrum in Tansania. Zusätzlich wird für die Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung auf und um den Lenauplatz gespendet.

Kiosk-Betreiber Kenan Genel freut sich über die Aktion: „Gaffel hat meine Idee, mit einem Augenzwinkern für mehr Furore am Lenauplatz zu sorgen, bestens umgesetzt.“ „Wir freuen uns, dass wir mit unserem langjährigen Kiosk-Partner die Location nutzen konnten“, sagt Sebastian Lenninghausen, Produktmanager der Privatbrauerei Gaffel. „Der Kasten war ein echter Hingucker und hat für eine große Spendenbereitschaft gesorgt.“

Für den guten Zweck haben an ihrem Lieblingskiosk auch die Neuehrenfelder Fabian und Martina Janitzek-Hell sowie Kim Canan Borstell mitgewirkt, die Gewinnerin des Gaffel-Bullis.

Jeden dritten Mittwoch im Monat verwandelt sich der Lenauplatz in Neuehrenfeld in ein Schlemmerparadies. Von 15 bis 22 Uhr bieten Foodtrucks kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt an. Der Markt ist ein Fest für den Gaumen für die Menschen aus dem Veedel und von überall.

Der nächste Schlemmer- und Abendmarkt findet am Mittwoch, 18. Oktober 2023, statt. Mehr Infos hier.

